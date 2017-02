Trapas Američanov z Trumpovych opatrení: Legendu Manchestru United nepustili do USA!

Práve táto krajina je po nastúpení Donalda Trumpa do prezidentského kresla na čiernej listine. Po dobu 90 dní nemôže nikto zo Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbyi, Somálska a Jemenu vstúpiť do USA, dokonca ani tí, ktorí tieto štáty voľakedy navštívili. Práve na to doplatil bývalý špičkový kanonier.

„Pripadal som si ako zločinec či kriminálnik,“ hovorí Yorke, ktorého takto stopli v Miami, keďže v minulosti navštívil Irán. Pracovníci letiska mu zabránili v odlete, pretože sa pri jeho mene objavila „červená vlajka“.

„Nemohol som tomu uveriť, čo sa to deje. Stratil som aj prehľad o tom, koľkokrát som bol v Amerike. Milujem túto krajinu, ale teraz som sa cítil ako zločinec,“ zaskočene reagoval 45-ročný Dwight Yorke. „Povedali mi, že mám v pase iránske pečiatky...“

Bývalý futbalista navštívil Irán vtedy, aby sa zúčastnil charitatívneho zápasu v Teheráne a dlho sa tam nezdržal. Okrem neho tam boli aj iné hviezdy zelených trávnikov ako Luis Figo či Roberto Carlos. Najhoršie je na tom to, že Yorke ani nešiel do USA, ale v Miami mal prestup z katarskej Dohy a smeroval do Trinidadu. „Snažil som sa im to vysvetliť, ale chceli ma deportovať naspäť,“ dodal Yorke, ktorý je ohromený skúsenosťou z posledného cestovania.