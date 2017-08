Tréner Ján Kozák oznámil nomináciu: Ako vyrieši obranné patálie?

Slovenskí futbalisti odohrajú v priebehu štyroch dní dva azda najdôležitejšie zápasy v kvalifikácii. 1. septembra sa v Trnave postavia Slovincom. O tri dni neskôr budú bojovať na slávnom Wembley proti anglickej reprezentácii. Tréner nášho tímu však musí riešiť zapeklitú situáciu. V prvom duely totiž budú chýbať dlhoročné opory zadných radov Martin Škrteľ a Ján Ďurica.

Navyše na pol roka sa zranil stopér Slovana Kornel Saláta. „V tejto kvalifikácii máme so zostavou stále nejaké problémy. Len na domáci zápas s Litvou sme mali k dispozícii všetkých hráčov, inak vždy chýbali traja, alebo štyria. Škrtel a Ďurica sú stopérskou dvojicou, ktorá hrá v reprezentácii spolu dlhodobo a teraz nám proti Slovincom bude chýbať. Žiaľ, Pekarík s Hubočanom vo svojich kluboch nehrávajú. Gyömbér je v AS Rím v situácii, že ešte v tomto termíne zrejme pôjde na hosťovanie, zranený je Kornel Saláta,“ povedal Kozák zamyslene.

Verí však, že zadné rady vyskladá tak, aby boli sokoli úspešní. Opierať sa bude najmä o našu mladú hviezdu Interu Miláno. „Máme Milana Škriniara, ktorého sme si v reprezentácii pripravovali na inom poste, aby hneď nenaskočil na stopéra. Teraz je situácia taká, že keď bude zdravý, nastúpi na stopérskom poste. Dúfam, že budem mať šťastnú ruku a Škrtela s Ďuricom nahradíme,“ zdôraznil rodák z Matejoviec nad Hornádom.

Do karát našim chlapcom nehrá ani fakt, že sa nám proti Slovinskom dlhodobo nedarí. Ťaháme s nimi sériu troch prehier za sebou. Tréner Kozák je však odhodlaný to zmeniť. „Slovinsko má dobrých hráčov. Nemáme s týmto súperom dobré výsledky a je načase to zmeniť. Je to sebavedomé a kvalitné mužstvo. Aj my však máme svoju silu, verím, že bude plný štadión. Budem rád, keď duel v Trnave zvládneme, ale uspieť dnes v akomkoľvek kvalifikačnom zápase nie je jednoduché,“ dodal Kozák sebavedomo.