Tréner lídra Fortuna ligy šokuje: S odstupom času sa pustil do futbalového zväzu!

Predtým, ako sa Galád vrátil do prostredia, v ktorom pôsobil ako hlavný kouč už dvakrát, pôsobil pri kormidle slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Viedol ju štyri roky a dvakrát po sebe s ňou dokázal postúpiť do baráže majstrovstiev Európy.

Po obvinení z roku 2014, podľa ktorého sa mali jeho zverenci po jednom z kvalifikačných zápasov opiť a ničiť hotel mu Slovenský futbalový zväz nepredĺžil kontrakt. Nerozišli sa vôbec v dobrom. Odstupom času vníma situáciu trochu inak a mrzí ho viacero vecí. „Je mi z toho smutno. Priniesol to život, rešpektujem to. Mám na to úplne iný názor ako médiá či Slovenský futbalový zväz. V mnohých veciach a ľuďom som sa veľmi sklamal. Krivda však do futbalu patrí. Niektorých ľudí zo zväzu som považoval za priateľov, ale zistil som, že nimi nie sú. To, čo sa stalo na záver, k tomu nepatrilo, lebo rozísť sa dalo aj inak. Som však nesmierne šťastný, že som mohol viesť národný tím do 21 rokov až štyri roky,“ prezradil pre denník SME tréner Galád.

Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

FOTO A je to tu! Vlado Weiss nakoniec šoféroval

FOTO Známy športovec zobral snúbenicu a jej kamarátky na dovolenku: A orgie sa mohli začať!

Weissov škandál baví Slovákov: Vtipné obrázky futbalového reprezentanta vôbec nešetria!

Tvrdé slová vystriedala hrdosť. Napriek všetkým obvineniam hráčov, ale aj jeho osoby je šťastný, kde to jeho bývalí zverenci dotiahli. „Dnes je osem z tých hráčov, ktorých ste obvinili z neskutočných vecí, už v prvom tíme. Určite sa všetko nestalo tak, ako bolo prezentované. S hráčmi som bol na každom zraze. Urobili sme vynikajúce výsledky. V zápase s Talianskom sme nakoniec zažili veľkú krivdu,“ dodal 53-ročný rodák z Krupiny.