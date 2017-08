Tréner Ružomberka Hrnčár velebí svojich chlapcov. Čo podaroval trénerovi Evertonu?

Vaše bezprostredné pocity po dvojzápase s Evertonom?

Blahoželám súperovi k postupu a želám im, aby sa im darilo aj naďalej. Som rád, že naše slová o tom, že sa chceme pobiť o postup, neboli len frázami. Bola to zápasová realita, obe stretnutia sme spravili zaujímavými. Mali náboj, obojstrannú kvalitu, vo veľkej časti dvojzápasu sme boli Evertonu rovnocenným protivníkom.

Spravili ste podľa vás dobré meno slovenskému futbalu v pohárovej Európe?

Everton bol absolútny superfavorit. Pripravovali sme naše mužstvo tak, aby boli diváci nadšení, od hráčov sme vyžadovali stopercentný výkon a myslím si, že náš zámer sa nám podaril. Boli sme schopní zareagovať na zmenu rozostavenia a dovolím si tvrdiť, že sme donútili Everton, aby sa o postup musel tvrdo pobiť.

Aké najpríjemnejšie zistenie pre vás ako trénera ponúklo toto prestížne meranie síl v priebehu dvoch týždňov?

Máme nesmierne pracovité mužstvo, ktoré je vývojaschopné. Máme v mužstve veľa mladých hráčov a futbalisti, ktorí počas letného prestupového obdobia do kádra prišli, veľmi dobre zapadli a ako mužstvo máme veľký potenciál.

Čo ste povedali svojim zverencov v kabíne po zápase?

Poďakoval som im za výkon a za celé účinkovanie v predkolách Európskej ligy. Bola to vynikajúca prezentácia ružomberského klubu, hráči si zaslúžia absolutórium. Myslím si, že to bol najvýznamnejší dvojzápas aj v histórii mesta. Hrať s mužstvom takej kvality musí byť sviatok. Vnímali sme to tak v celom klube a okolí.

Výbornými výkonmi stúpol kredit viacerým ružomberským futbalistom. Neobávate sa ich odchodu ešte počas stále prebiehajúceho letného prestupového obdobia?

Úprimne poviem, že pokiaľ by prišla dobrá ponuka pre niektorých mladých chalanov, aj by som im ten prestup doprial. Muselo by však ísť o dobrú ponuku ako pre nich, tak pre klub. Transfery však nie sú moja parketa, riešia to iní ľudia, no človek nikdy nevie, čo sa udeje. Možno niekto z našich hráčov upútal aj zástupcov anglického futbalu, ktovie.

Človek nikdy nevie, čo sa udeje. Aj vaša trénerská práca má ohlas, čo vy a presun do zvučnejšieho klubu?

Pobavili ste ma touto otázkou, buďme realisti a zostaňme zatiaľ pri zemi.

Pred zápasom ste avizovali, že trénerom Evertonu Koemanovi venujete víno ako spomienku. On vám po zápase adresoval slová chvály za predvedený výkon vášho mužstva?

Víno bol osobný darček za návštevu Ružomberka, pre nás trénerov to bola obrovská česť stretnúť sa s takou persónou. Tak, ako bol skvelý hráč, je aj tréner. Vymenili sme si niekoľko slov po zápase, tvrdil, že sme boli skutočne ťažký protivník. Neviem, či išlo o úprimné vyjadrenie, alebo o frázu, ale verím, že tá prvá možnosť.