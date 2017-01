Tréner Vrba si rypol do svojich krajanov: V tomto za Slovákmi zaostávame

Pán tréner, čo vás priviedlo na Slovensko?

- Už niekoľko rokov ma organizátori Štefanského pohára v Čadci lámali, aby som prišiel. Zatiaľ mi to časovo nevychádzalo, ale teraz mám dlhšiu dovolenku, a tak som si našiel voľný deň. O turnaji som počul veľa, tak som bol zvedavý ako to prebieha. Objavilo sa tu veľa ľudí. Pre Čadcu je to obrovská udalosť a verím, že každému budem hovoriť, aké to je výborný podujatie.

Žilina je teraz v laufe, pracuje s mladými hráčmi a spláca sa jej to finančne i výsledkovo. Pripomína vám to niečo podobné, čo ste zažili v Plzni?

- Zápasy som nevidel, ale vidím ich náskok v tabuľke a počet strelených gólov. Určite hrajú veľmi zaujímavý futbal a som rád, že Žilina je na čele tabuľky, lebo tam aj patrí. Samozrejme, teší ma, že Aďo Guľa po rokoch v MŠK zažíva obdobie, ktoré si užíva, hoci mal aj krušnejšie chvíle. Zaslúži si to on i pán Antošík

Sledujete náš futbal?

- Odkedy som pôsobil v Púchove a Žiline, slovenský futbal vnímam detailnejšie. Keď som bol na klubovej úrovni v Plzni, tak to bolo ešte viac, pretože mám rád slovenských futbalistov. V Plzni som mal pod palcom piatich až šiestich a Viktorii veľmi pomohli. Slovenskí hráči za Česko hrať nemôžu, takže ako tréner reprezentácie som až tak často za hranice nechodil.

Z postu trénera Machačkaly vás odvolali presne v deň, keď ste boli v Čadci. Keby ste však mali možnosť vziať si do ďalšieho klubu nejakého Slováka, kto by to bol?

- Viem, že momentálne si hľadá angažmán Mišo Ďuriš, ktorý chce skúsiť zahraničie po dlhom období v Plzni. Poznám ho a je to veľmi zaujímavý futbalista. Keby som hľadal brankára, tak určite Matúša Kozáčika. Našiel by som teda slovenských hráčov, ktorých by som bral.

Viaceré slovenské kluby hlásia finančné problémy. Najnovšie sa z Fortuna ligy odhlásila Myjava. Bola by východiskom spoločná česko-slovenská súťaž?

- Pre slovenské mužstvá by to bolo veľmi zaujímavé, pretože hrať so Slaviou, Spartou, či Plzňou by bolo zaujímavejšie než u vás s inými tímami. Na druhej strane, pre Čechov to je náročnejšie. Neviem, ako by sa to delilo. Ak by Slovensko pristúpilo na systém 12 českých a 6 slovenských klubov, možno by Česi do toho šli. Ak by to malo byť na polovicu, tak asi nie. Pre reklamu, trh by to bolo atraktívne, ale je to otázka pre zväzových funkcionárov a klubových činovníkov.

Ešte pred nástupom trénera Jána Kozáka k slovenskej reprezentácie ste boli adeptom číslo jeden na tento post. Nemrzí vás s odstupom času, že to nevyšlo?

- Futbalové cesty sú nevyspytateľné. Je pravda, že pred troma – štyrmi rokmi to vyzeralo, že budem trénerom Slovenska. Nevyšlo to, ale také veci sa vo futbale stávajú. Som rád, že sa Slovensku darí a máte hráčov, ktorí pôsobia v kvalitných európskych kluboch. U českých futbalistov mi toto chýbalo.

Je možnosť, žeby ste si s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom na túto tému ešte sadli?

- Myslím si, že slovenská reprezentácia veľmi kvalitne odohrala veľmi majstrovstvá Európy. Hráči, ktorí tam boli, hrali na hranici svojich možností. Tréner Kozák odvádza maximum. Teraz máte ťažkú kvalifikáciu. Viem, že postup na MS by bol úžasný, ale bude to ťažké.