Tréner Žiliny cíti po zápase v Lige majstrov krivdu: Bolo to ako u Sagana!

Žilinčania vyhrávali prekvapivo 1:0, no krátko po zmene strán dánsky tím vyrovnal po penalte. Neskôr slovenský klub strelil ešte jeden gól, keďže však doma prehral 1:3, na postup či predĺženie to nestačilo. „Moderné rozprávky niekedy mávajú aj nepekný koniec. Hans Christian Andersen by sa možno hneval, zmyslom rozprávok má byť dobrý záver, my sme ho v pohárovej Európe nemali,“ rozrozprával sa na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Žiliny Guľa, cituje ho portál profutbal.sk.

Mladé slovenské mužstvo podľa neho môže vyťažiť a táto skúsenosť bude „ďalší krok v procese, že chlapci uveria svojim schopnostiam". Výraznú úlohu v odvete podľa trénera „šošonov“ zohrala aj psychika. „Nebolo jednoduché otočiť v hlavách slovenskú mentalitu, ktorá neveriacky nazerala na fakt, že tu skoro päťdesiat zápasov v rade nikto nezvíťazil a my sem máme prísť vyhrať rozdielom triedy. Chalani ukázali, že je to možné. Je to Pyrrhovo víťazstvo, bolestivý koniec, všetci sme túžili postúpiť.“

Dvojzápasu sa nevyhli sporné rozhodnutia, bohužiaľ, v neprospech Žiliny. Či už to v prvom zápase boli vylúčenie Žilinčana Káčera a odpustenie trestu kapitánovi Kodane Kvistovi po zákernom pristúpení Vavra, v odvete to zase bol diskutabilný pokutový kop po zákroku Diaza, ktorý pribrzdil snahu Žiliny.

„Rozhodnutia nebudem komentovať, s tým musí naložiť daná inštitúcia. Pre mňa osobne je to taká Saganmánia. Posúdenie zákroku na Káčera a posúdenie Diazovho zákroku by som prirovnal k rozhodnutiu vylúčiť Petra Sagana na Tour de France,“ dodal bez servítky Guľa.