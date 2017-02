Trnavčania si mädlia ruky: Zarobí im majster Afriky milióny?

Na Africkom pohári národov nastúpil Tambe v piatich stretnutiach a odohral 331 minút. Polčas si odkrútil aj vo finálovom súboji s Egyptom. „Je to výborná reklama pre klub. Nechali sme mu možnosť užiť si triumf s kamarátmi a rodinou doma. K nám sa pripojí ďalší týždeň, včera bol na prijatí u prezidenta Kamerunu,“ poznamenal pre Plus JEDEN DEŇ generálny manažér Spartaka Pavel Hoftych.

Pred rokom prichádzal do Trnavy ako neznámy útočník, ktorý pôsobil v poľskej štvrtej lige. Najskôr sa oťukával v B-tíme Spartaka, no majiteľ klubu Vladimír Poór trval na jeho angažovaní do áčka. „Prospelo mu, že u nás skončil Depetris a dostal šancu. Robert sa jej chytil a dokázal správnosť rozhodnutia. Dôležité je, že nebol len do počtu, ale hrával,“ povedal Hoftych.

Trénerovi Kamerunu, Belgičanovi Hugovi Broosovi, zrejme padol do oka, keď za bílych andelov štyrikrát skóroval v Európskej lige. „Z tridsiateho hráča reprezentácie sa vo finále dostal do základnej zostavy. To je neuveriteľný skok, keď si predstavíme, že dostal šancu na úkor Vincenta Aboubakara, ktorého hodnota je 10 miliónov eur,“ zamyslel sa funkcionár Trnavy.

A na akú sumu si Spartak cení svoj klenot? „Jeho cena sa v krátkom čase niekoľkonásobne zvýšila. Samozrejme, boli by sme radi, keby nám dal niekto 10 miliónov, ale tak vysoko nemierime. Sme radi, že máme v tíme šampióna Afriky. Veríme, že nám na jar pomôže do európskych pohárov. Netlačíme na to, že musí ihneď odísť,“ potvrdil Hoftych.