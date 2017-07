Turecký veľkoklub si pochvaľuje podmienky na Slovensku: Ďurica im zložil veľkú poklonu!

V pondelok Trabzonspor v prípravnom zápase remizoval 3:3 na ihrisku druholigového ŠKF Sereď, v stredu od 18.00 h ho čaká šamorínsky súboj proti úradujúcemu slovenskému majstrovi MŠK Žilina. "Podmienky v Šamoríne sú vynikajúce, na top úrovni nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Pre nás, Slovákov, je to o to lepšie, že sme doma," povedal počas utorkovej tlačovej konferencie v Šamoríne Ďurica.

Čítajte viac VIDEO FOTO Futbalový sviatok v Seredi predčil očakávania: Druholigista zaskočil turecký veľkoklub

V tomto roku Trabzonspor oslavuje 50 rokov od svojho založenia a v klube majú veľké ambície. V uplynulej sezóne obsadilo mužstvo z Trabzonu v najvyššej domácej súťaži 6. priečku. V lete pribudol do kádra aj 30-ročný stredopoliar Kucka, prišiel z AC Miláno. "Keď som prišiel pred rokom, do mužstva počas roka prišlo dvanásť nových hráčov. Proces, kým sa utvorí silné mužstvo, trvá nejaký čas. Po príchode Juraja a ďalších si myslím, že tento tím má kvalitu. Tento rok sme pripravení zabojovať o najvyššie priečky; vieme, že klub oslavuje výročie. Chceme ísť na titul. Nebude to ľahké, no urobíme pre to maximum," skonštatoval skúsený 35-ročný obranca Ďurica a na margo svojej budúcnosti doplnil: "Mám ešte zmluvu na rok. Všetko bude závisieť od zdravotného stavu. Je to otázka budúcnosti. Sú tu mladí ako Matúš Bero, ktorí majú veľký talent a veľa pred sebou."

Dvadsaťjedenročný stredopoliar Bero, účastník júnových ME hráčov do 21 rokov v Poľsku, zamieril do Trabzonsporu rovnako ako Ďurica vlani v lete. Počas minulej sezóny ho pribrzdilo zranenie. "Po zranení môj polrok nebol ideálny, uvedomujem si to. Verím, že je to za mnou a som pripravený na novú sezónu. Moja pôvodná pozícia je hrať osmičku. Musím však byť tam, kde to tréner vyžaduje a kde si myslí, že som najväčším prínosom pre mužstvo," uviedol Bero, ktorý Kucku nevníma ako protivníka v boji o miesto v zostave: "V prvom rade sme spoluhráči a kamaráti."

FOTO To sú ale rakety! Pozrite sa na najkrajšie svetové jednotky tenisovej histórie

Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Najlepšie zarábajúci slovenskí športovci: Toho NAJ by ste ani vo sne neuhádli!

Záložník so skúsenosťami z FC Janov či Sparty Praha Kucka priblížil, ako sa zrodil jeho transfer z AC Miláno do Turecka. "Záujem z Trabzonspou bol už dlhší čas. Kluby sa o tom bavili, či by bola taká možnosť, či by na to Miláno pristúpilo. Ja som bol na dovolenke a nechcel som vtedy robiť nejaké závery. Keď som sa vrátil do Milána, všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Prišli zástupcovia Trabzonsporu a opäť sa to riešilo na úrovni klubov. Potom som prešiel testami, podpísal som zmluvu a bolo to hotové. Keď mi manažér povedal o záujme, bavil som sa, samozrejme, s Janom, ako to tam funguje," povedal Kucka, ktorý si po krátkom čase v novom pôsobisku netrúfol porovnať taliansky a turecký futbal: "Ťažko je zatiaľ hodnotiť rozdiel, som tu dva týždne aj s cestou. Tréningy sú, samozrejme, odlišné; každý tréner má svoj štýl trénovania. Musíme ešte poriadne spoznať všetkých hráčov. Dúfam, že aj naša spolupráca na ihrisku sa bude každým zápasom zlepšovať. Máme ešte nejaký čas, aby sme sa zohrali."