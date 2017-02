FOTO VNÚTRI Tvrďas Martin Škrtel v slzách: Totálne ho odrovnal neľahký osud rodiny bez matky!

Peter je otcom štyroch detí, dospelej Dominiky a dospievajúcich dvojičiek Lukáša s Tomášom, aj desaťmesačnej Nelky. Jeho manželka Mirka prišla pri poslednom pôrode o život. Pre všetkých to bola obrovská rana, z ktorej sa snažia dostať.

S výchovou malej sestričky pomáhajú otcovi zvyšné tri deti, ktoré to stíhajú napriek školským povinnostiam i na úkor osobných záujmov. Naučili sa prebaľovať, kŕmiť, uspať i utíšiť malé bábätko. Dominika pritom pracuje na bakalárskej práci, dvojičky hrajú futbal, Tomáš dokonca oblieka dres Slovenska v mládežníckej reprezentácii. Idolom tínedžerov je náš futbalista Martin Škrtel, ktorý rodinu pozval na návštevu do Istanbulu, kde momentálne žije s manželkou Barborou a synom Matteom.

Z trávnika ho síce poznáme ako tvrďasa, ktorý nepozná kamaráta, počas nakrúcania relácie V siedmom nebi sa neubránil slzám. „Keď ma Vilo oslovil s takýmto príbehom, tak som nezaváhal ani na chvíľu. Každý by mal pomáhať a hlavne, keď nastala taká situácia, ako v tejto rodine. S mojou manželkou som desať rokov, sme spolu dennodenne a neviem si predstaviť to, že by tu jeden deň nebola. Človeka, ktorého miluješ a zo dňa na deň o neho prídeš... To nie je jednoduché,“ hovoril so slzami na krajíčku Škrtel.

„Keď len pomyslím na to, že by sa niečo také stalo mne, že by som prišiel o tú svoju mamu v takom skorom veku, tak proste… to je...,“ dodal rozcítený Škrtel, ktorý sám trápenie v rodine pozná. Má totiž mentálne postihnutého staršieho brata Dušana, a preto sa často zapája do charitatívnych aktivít. Ako dopadne jeho stretnutie s Petrom a jeho rodinou, uvidíte už v nedeľu V siedmom nebi.