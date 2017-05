VIDEO Juventus si poradil s AS Monaco a pootvoril si cestu do finále Ligy majstrov

Juventus sa na pôde lídra francúzskej Ligue 1 prezentoval ako skúsenejší, vyzretejší a vyváženejší tím. Opäť osvedčil svoju pevnú defenzívu, pridal k tomu účinnosť v ofenzíve. V 29. min poslal "starú dámu" na Štadióne Louisa II. do vedenia Gonzalo Higuaín, ktorý pohotovo po zemi z centrálnej pozície na hranici šestnástky ťažil z pätičkového priťuknutia od Daniho Alvesa.

Po necelej hodine hry strelil Argentínčan ešte jeden gól, znova ho k tomu vyzval Brazílčan. Na začiatku druhej časti sa v domácom drese v dobrej šanci nepresadil Kolumbijčan Radamel Falcao proti Gianluigimu Buffonovi. Veterán v bránke Juve potom v závere skvele zasiahol proti hlavičke striedajúceho Valéreho Germaina.

Monako sa prebojovalo medzi najlepšie kontinentálne kvarteto prvýkrát od roku 2004. "Kniežatá" to vtedy dotiahli až do finále, v ktorom nestačili na "drakov" z Porta (0:3). Monako a Juventus bojovali o postup do finále LM aj v sezóne 1997/1998. Úspešnejší vtedy bol taliansky klub, ktorý doma zvíťazil 4:1 a v Monaku prehral tesne 2:3.

Čítajte viac Nezastaviteľný Ronaldo zničil Atletico: Už len zázrak zastaví Real na ceste do finále

Vo štvrťfinále Ligy majstrov 2014/2015 zariadil postup "starej dámy" cez AS jediný gól Čiľana Artura Vidala z pokutového kopu (1:0 doma, 0:0 vonku). Juventus v bojoch o tzv. ušatú trofej neinkasoval už 621 minút a celkovo v desiatich tohtosezónnych dueloch tejto súťaže dostal iba dva góly. Posledný, kto zatiaľ prekonal hradby Turínčanov, bol ešte 22. novembra minulého roka v súboji skupinovej fázy Sevillčan Nicolás Pareja.

AS Monako (Fr.) - Juventus Turín (Tal.) 0:2 (0:1)

Góly: 29. a 59. G. Higuaín, ŽK: 37. Fabinho - 21. Bonucci, 58. Marchisio, 69. Chiellini, rozhodoval: Mateu Lahoz (Šp.)

AS Monako: Subašič - Fabinho, Glik, Jemerson, Sidibé - Dirar, Bernardo Silva (82. A. Touré) Tiemoué Bakayoko (66. Joao Moutinho), Lemar (67. Germain) - R. Falcao, Mbappé

Juventus Turín: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - M. Pjanič (89. Lemina), Marchisio (81. T. Rincón) - Dani Alves, P. Dybala, Mandžukič - G. Higuaín (77. Cuadrado)

V stredu bol na programe aj prvý semifinálový duel Európskej ligy medzi Ajaxom a Lyonom. Holandský zástupca v pohárovej súťaži triumfoval jednoznačne 4:1.

Čítajte viac VIDEO Gól ako z iného sveta: Výstavnú trefu liverpoolskej hviezdy musíte vidieť

Za Amsterdamčanov sa dvakrát presadil Bertrand Traoré, po jednom zásahu pridali Dán Kasper Dolberg a Nemec Amin Younes. Šancu Lyonu na celkový úspech aspoň čiastočne udržal pred budúcim týždňom pri živote Mathieu Valbuena. Odveta je na programe vo štvrtok 11. mája.

Nad štartom 21-ročného Traorého z Burkiny Faso pritom visel otáznik pre problémy so slabinami. Útočník, ktorý je na hosťovaní z FC Chelsea, však napokon nastúpil a bol hlavným tromfom Ajaxu, okrem dvoch zásahov jeden pripravil. Pri zostávajúcich troch góloch asistoval Maročan Hakim Ziyech, podarilo sa mu to ako prvému v semifinále v histórii EL.

Štvornásobný európsky klubový šampión Ajax je vo svojom prvom kontinentálnom semifinále od roku 1997 (vtedy to dokonca bola Liga majstrov) a na štadióne Amsterdam ArenA absolvoval premiérový súboj, odkedy funkcionári oznámili pomenovanie štadióna na počesť legendárneho Johana Cruyffa. Ajax naposledy na medzinárodnej úrovni celkovo triumfoval v roku 1995 v LM (predtým 1971, 1972 a 1973). V EL sa presadil v roku 1992.

Vo štvrtok 3. mája sa uskutoční prvý duel druhého semifinále Európskej ligy medzi španielskou Celtou Vigo a anglickým Manchestrom United (21.05 h). Finále druhej najprestížnejšej kontinentálnej pohárovej súťaže bude 24. mája vo švédskom Štokholme.

Ajax Amsterdam (Hol.) - Olympique Lyon (Fr.) 4:1 (2:0)

Góly: 25. a 71. Bertrand Traoré, 34. Dolberg, 49. Younes - 66. Valbuena, ŽK: 32. De Ligt, 63. Bertrand Traoré - 40. Gonalons, rozhodoval: Rocchi (Tal.)

Ajax Amsterdam: Onana - Tete, Davinson Sánchez, De Ligt, Riedewald - Klaassen, Schöne (71. Van de Beek), Ziyech - Bertrand Traoré, Dolberg (88. Neres), Younes (79. J. Kluivert)

Olympique Lyon: Anthony Lopes - Jallet (69. Rafael), N'Koulou, Diakhaby, Morel - Tousart (58. Ghezzal), Gonalons - Cornet (76. Lacazette), Tolisso, Valbuena - Fekir