Úprimná spoveď Davida Beckhama: Priznal problémy v manželstve!

Prominentný manželský pár Beckhamovcov pozná snáď každý. David je legendárnym futbalistom a dlhodobo bol považovaný za jedného z najkrajších chlapov na svete. Roky udával mužské trendy. Victoria je speváčka zo skupiny Spice Girls a známa módna návrhárka. Obe hviezdy sú v manželskom chomúte už 19 rokov. Ako to už býva, nevyhli sa im ani problémy a neraz hrozil rozvod.

Dôvod je jasný, pretože z Davida sa vykľul záletník, speváčka mu však aféry vždy dokázala prepáčiť. „Samozrejme, všetci robia v priebehu rokov chyby. Manželstvo je niekedy ťažké. Počas tých devätnástich prišli aj ťažké časy, vďaka ktorým sa poznáme navzájom ešte lepšie,“ povedal Beckham.

Neprajníci často vyrukujú na prominentnú dvojicu s obvineniami, že ako manželia sú spolu už len kvôli ich slávnemu menu. Legenda Manchestru United tieto obvinenia rázne odmieta. „Stále sme spolu, pretože naše mená sú značkou? Samozrejme, že nie. Sme spolu, pretože sa vzájomne milujeme. Taktiež preto, lebo máme štyri úžasné deti. Aj cez ťažké časy sme prešli ako celok, pretože pracujeme ako rodina,“ prezradila legendárna sedmička.

Ikona anglickej reprezentácie to nemala vždy ľahké ani počas futbalovej kariéry. Najmä na Majstrovstvách sveta vo Francúzsku v roku 1998, keď Anglicko vypadlo už v osemfinále s Argentínou, a to aj vďaka tonu, že David v zápase dostal červenú kartu. Koniec hrdého Albionu znášal veľmi zle. Z depresií ho dostal až legendárny manažér „červených diablov“ Alex Ferguson. Nebolo to však jediný raz, čo mu Škót svojimi radami dodával silu.

„Prvý človek, ktorému som po majstrovstvách volal, bol Sir Alex Ferguson. Povedal mi: synu, príď späť do Manchestru a bude to v pohode. Porozprávame sa a všetko vyriešime. Počas najťažších chvíľ mojej kariéry mi vždy dodal silu a sebavedomie,“ vychválil do nebies Fergusona.

Neuveríte, ale „Becks“ mal aj ďalší recept, ako sa dostať z problémov. Nebol ním nikto iný ako popový kráľ Michael Jackson so skladbou The Girl is Mine. "Kedykoľvek som si prešiel ťažkým obdobím alebo mi to nešlo po hernej stránke, toto bola pieseň, ktorá mi pripomínala veľké okamihy, ktoré môžem dosiahnuť. Nemôžem sa však psychicky zložiť,“ dodal futbalista, ktorý nosieval na drese číslo 7.