Úprimná spoveď slávneho Diega Maradonu: Keby som to nespravil, už by som tu nebol

Úprimná spoveď, aká tu ešte nebola. Celý svet vie, že slávny futbalista Diego Maradona rovnako, ako miloval loptu, tak sa ešte pomaly v mladom veku zaľúbil do drog. Dnes je už 13 rokov čistý a hovorí: „Ak by som s tým nesekol, už by som tu dávno nebol.“

Maradona si zaspomínal na svoje drogové excesy. Autor: tasr