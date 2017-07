Útočník Slovana Mareš sa strelecky odtrhol z reťaze: Ani nechcem vedieť, čo ma to bude stáť

Pre bratislavský Slovan bolo 1. predkolo druhej najprestížnejšej európskej súťaže ako prechádzkou v ružovej záhrade. V dvojzápase nastrieľali belasí až 9 gólov a inkasovali len jeden. V domácej odvete zahviezdil najmä kanonier Mareš, ktorý pred sezónou prišiel k vicemajstrovi Fortuna ligy z Ružomberka. „Pocity z gólov sú samozrejme príjemné. Máme tri body, vyhrali sme a postúpili do 2. predkola. Dal som hetrik, z čoho som nadšený. Moje góly padli po akciách, ktoré sme si ukazovali s trénerom pred zápasom. Aj jemu patrí veľká vďaka za to, že ma to donútil urobiť,“ prezradil pre Pluska.sk hrdina Slovana.

Slovanisti strelili v dvoch dueloch proti Pjuniku tri prvotriedne góly z väčšej vzdialenosti. Jakubov tretí presný zásah z odvety možno označiť, ako výstavný. „Môj tretí gól bol krásny, podarilo sa to úplne skvele. Spoluhráč ma našiel a ja som to trafil naozaj krásne,“ pokračoval nadšený Mareš.

Rodák z Teplic si zaspomínal, kedy naposledy na seniorskej úrovni vstrelil hetrik. V pamäti však pátral márne. „Myslím si, že je to už nejaká doba. Som rád, že mi to dnes padalo a ideme ďalej. Teší ma, že sami darí strieľať góly. Je pravda, že som aj s týmto zápasom odohral v Slovane päť zápasov a dal som štyri góly. Je to príjemné, som tu na to, aby som ich dával. Samozrejme mi to dodáva sebadôveru a utvrdzuje ma to v tom, že musím pracovať ďalej,“ hovorí s pokorou kanonier Belasých.

Futbalista, ktorý pôsobil aj v pražskej Sparte chváli prínos spoluhráčov pre jeho hru. „Góly chcem venovať samozrejme rodine a chalanom z kabíny. Tým patrí veľká vďaka, pretože bez nich by som ich nikdy nestrelil,“ zhodnotil.

Ako je už dobrým zvykom v takmer každej kabíne, za úspech jednotlivcov sa platí do spoločnej tímovej kasy. Z jej výťažkov sa organizujú rôzne spoločné posedenia, či rôzne iné aktivity. Nás zaujímalo, koľko bude musieť Mareš zaplatiť do tej belasej. „Radšej to ani nechcem vedieť. Robo Vittek mi už na ihrisku vravel, že sa teší z toho, ako naplním kasu. Dúfam, že bude zhovievaví a dá mi nejakú zľavu, lebo tam mám toho naozaj dosť. Prinajhoršom to zoberiem na splátky,“ dodal s úsmevom 26-ročný futbalista.

