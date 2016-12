V Chelsea riešia kuriózny problém: Na listinu zranených pribudol tréner!

Presnejšie povedané – kuriózne pre futbalového trénera, u hráčov to nie je nič nezvyčajné. Podľa viacerých britských zdrojov si Conte počas tréningu zranil lýtkový sval. Talian sa zapojil do bežeckého drilu v Cobhame, tréningovom centre klubu, no odchádzal krívajúc.

Na tlačovke reagoval s hanblivým úsmevom. „Áno, je to pravda, ale moje zranenia nie sú dôležité,“ zdôraznil. „Je to vina mojich asistentov Carla Cudiciniho a Steva Hollanda. Chcel som si zabehať s nimi, no boli príliš rýchli,“ glosoval. Počas silvestrovského súboja proti Stoke City však nebude sedieť, ale koučovať s plnou vervou ako vždy. Napokon spresnil: „Stalo sa mi to ešte pred zápasom s Crystal Palace a tiež som nesedel. Keď som však vstával z lavičky, zakaždým som to cítil.“

Netradičné zranenie veľa vypovedá o jeho metódach trénovania. Je rád, keď je k hráčom blízko, veď v minulosti sám pôsobil v Juventuse Turín a dostal sa aj do talianskej reprezentácie.

Na rozdiel od mnohých iných športovcov, ktorí ukončia aktívnu kariéru, je Conte aj v 47 rokoch v skvelej forme. Ukážkovú fyzičku predviedol napríklad počas letnej dovolenky v Savone.