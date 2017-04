V hre o český klenot sa točia miliardy: Súčasťou obchodu je aj Slovák Škriniar

O Schickovi sa v talianskych médiách píše pravidelne. Je totiž viac než zrejmé, že šikovný 186-centimetrový útočník sa v Janove dlho neohreje a siahne po ňom niektorý z futbalových gigantov.

Najnovšie informácie z denníka Tuttosport hovoria o tom, že na prestupe začal osobne pracovať generálny riaditeľ Juventusu Giuseppe Marotta. Ten sa v uplynulých dňoch stretol s vedením Sampdorie a dohadovali sa o podmienkach prestupu.

Plán šéfa „Starej dámy“ má byť taký, že z prístavného mesta vykúpi nielen Schicka, ale aj jeho slovenského kolegu Milana Škriniara. Český zázrak spolu so slovenským obrancom potom nechá v Janove ďalší rok v rámci hosťovania.

Sampdoria má so Schickom trochu iné plány. Vedia síce, že si ho dlho neudržia, no s odchovancom Sparty Praha chcú predĺžiť aktuálny kontrakt až do roku 2022. Zároveň by upravili jeho predajnú klauzulu zo súčasných 25 na 42 miliónov eur.

Ak sa to Janovčanom podarí, stane sa mladý útočník najdrahším českým futbalistom histórie. Rekord drží legendárny Pavel Nedvěd, ktorý v roku 2001 prestupoval z Lazia práve do Juventusu za 41,5 mil. eur. V prepočte na české koruny ide o miliardový biznis, konkrétne sumu 1,2 miliardy korún.

Pre Sampdoriu by to bol obchod ako hrom, veď minulé leto vykúpila Schicka zo Sparty „len“ za 4 milióny eur. Do hry o talentovaného strelca zrejme vstúpia aj ďalšie šťuky vo futbalovom rybníku. Hovorí sa o talianskom Interi Miláno aj bohatých kluboch z Anglicka.