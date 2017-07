Chystá sa rozvod storočia? Beckhamovci už vraj žijú oddelene!

Manželstvo jedného z najpopulárnejších párov sveta by sa nemuselo skončiť spojením „žili spolu šťastne až do smrti“. Viktorii sa totiž nepáči bujarý život jej manžela. Naposledy si bývalý hráč Manchestru United či Realu Madrid vyrazil na populárny festival v Glastonbury. Spoločnosť mu robili syn Brooklyn. Na festival dorazila aj manželka Victoria a podľa očitých svedkov nebola nadšená z toho, ako jej manžel vyzerá a dala mu to patrične najavo. Situáciu zachraňoval ich najstarší syn. Nepokoje medzi rodičmi hasil pohárikom dvojitého ginu pre otca. Nepomohlo. Po piatich hodinách a jednom koncerte Ed Sheerana zavelila pani Beckhamová na odchod.

FOTO Celebritami sa to na finále len tak hemžilo: Kto ich všetky schoval do vrecka?

FOTO VNÚTRI Je to vôbec on?? Kde sa stratil Beckham ako sexsymbol?

Hororová FOTO Davida Beckhama šokovala fanúšikov: Z krásavca sa stalo zviera!

Victoria bola vždy tou nudnejšou časťou dvojice. Vidieť ju usmiatu bolo ťažšie ako pre Davida vybaviť stavebné povolenia pre výstavbu futbalového štadióna na Floride. Preto suchá bývalá členka skupinu Spice Girls nie je nadšená jeho bujarým štýlom života, čo podľa The Sun ešte viac prehlbuje priepasť medzi nimi.

„David si stále nezvykol na „život po futbale“. Chýba mu tá rutina a je znudený. Preto vyhľadáva nočné párty s modelka a Victorii sa to nepáči,“ odhalil zdroj z ich rodiny a pokračoval: „Victoria pracuje omnoho tvrdšie ako kedykoľvek predtým. Úplne je zažratá do svojho biznisu. David nikdy nemal toľko práce, napriek tomu je úspešný. Je takým bláznivým otcom, ktorý s deťmi trávi veľa času.“

Nie sú to však len bujaré párty, ktoré jej prekážajú na manželovi. Trápi ju aj vzťah najstaršieho syna Brooklyna s otcom. Ich vzťah nevyzerá byť založený na pomeroch otec – syn, ale skôr kamarátsky. David svojho najstaršieho podporil aj pri jeho prvom tetovaní. Mama návrhárka ho však označila za obyčajné a lacné. Podobne to u Beckhamovcov škrípalo aj pred dvomi rokmi, keď Victoria odmietla prísť na svadbu ich blízkeho priateľa režiséra Guya Ritchieho.

FOTO To sú ale rakety! Pozrite sa na najkrajšie svetové jednotky tenisovej histórie

Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

FOTO Známy tenista sa teda nezdá: Na pláži pretiahol slávnu sexi speváčku!

Najlepšie zarábajúci slovenskí športovci: Toho NAJ by ste ani vo sne neuhádli!

Ich vzťah podľa The Sun dorástol do takého štádia, že párik býva oddelene. Síce v tom isto dome, ale každý v inom krídle. Ich nové vidiecke sídlo za 5,5 milióna eur v grófstve Oxfordshire má „jej“ a „jeho“ časť. Každá časť má vlastnú kuchyňu i spálňu. Panstvo je vybudované z troch veľkých stodôl. Keď Beckhamovcov omrzia spoločné chvíle, tak Victoria môže pokojne tvrdo pracovať na svojej novej módne kolekcii a David vyrážať zo svojej časti na veľké oslavy bez toho, aby si to jeho manželka všimla. Zdá sa, že páru nepomohlo ani obnovovanie si manželských sľubov na začiatku roka.