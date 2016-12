Slovenský talent kraľuje v Poľsku: Vianočné nákupy si však nechal na Bratislavu

Mladý záložník, ktorý prišiel do poľskej ligy z talianskej Parmy, ktorá skrachovala a bola preradená do nižšej súťaže, sa teší z vysokej úrovne Extraklasy. „Poľská liga je na vysokej úrovni. Svojím spôsobom je veľmi zaujímavá a vyrovnaná. Nie je dôležité sa pozerať na to, kto je v tabuľke prvý a kto druhý. Prvý tím môže kedykoľvek prehrať s posledným,“ povedal Haraslín.

Bratislavský rodák, ktorý hrával v mládežníckych kategóriách za Slovan Bratislava či dedinu Lamač, však nedostáva toľko priestoru na trávniku, koľko by chcel. Má totiž obavu, pretože sa môže stať to, že príde o účasť na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov. „Nie som príliš spokojný s vyťaženosťou, pretože nenastupujem často v základe. Som však rád, keď nastúpim z lavičky a dá sa povedať, že sa tak deje takmer v každom zápase. Zápasová prax tam je, čo je veľmi dôležité, aby som sa udržoval vo forme a zabojoval o miestenku na ME do 21 rokov,“ pokračoval talent slovenského futbalu.

Lukáš Haraslín bojuje so svojím mužstvom Lechia Gdaňsk o titul poľskej ligy. Jeho tím bude zimovať na druhom mieste tabuľky, keď od prvenstva ich delí horšie skóre. „Nálada v kabíne je veľmi dobrá, veď sme iba o skóre druhí. Musím povedať, že sa držíme pevne nohami na zemi a náš cieľ je minimálne pohárová Európa,“ pokojne skonštatoval Lukáš.

Už druhý rok si zvyká na nové mesto, respektíve nové prostredie, v ktorom žije a trávi voľný čas. „Žije sa mi tam dobre. Gdaňsk je také staré mestečko a veľmi mi pripomína Bratislavu. Žil som tu aj s priateľkou, ale tá začala študovať na Slovensku. Vždy keď má Nikol voľno, tak za mnou príde,“ prezradil o svojom súkromí.

Hoci mnoho Slovákov volí pred Vianocami nakupovanie v susednom Poľsku, reprezentant do 21 rokov si výber darčekov nechal na Bratislavu. „Nechcelo sa mi nakúpiť veci v Poľsku a ťahať ich potom domov. Povedal som si, že si pred Vianocami nakúpim v Bratislave, v obchode u kamaráta v Petržalke. Chodím tam pravidelne, sú tam pekné a kvalitné veci. Môžem sa pochváliť, že som si kúpil teplú bundu, aby mi v Poľsku nebola zima. Samozrejme, som nezabudol ani na svoju lásku Nikol, ktorú čaká prekvapenie,“ uzavrel Haraslín.