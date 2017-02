Vedenie Myjavy naložilo Fortuna lige: Všetko je to o hlúpych mecenášoch!

Myjavčania svoj krok oznámil ešte pred Vianocami, svoje rozhodnutie aj po vyše dvoch mesiacoch majú funkcionári opreté o pádne arg u menty. „Vedeli sme, že nám budú chýbať peniaze od januára. Nemohli sme dohrať ligu, pretože by sme tým vytvorili dlh," povedal prezident Kopaničiarov Pavel Halabrín a pokračoval jednou zaujímavou informáciou. „My sme nikdy nerobili futbal ako obchod. Od októbra bol o tento klub záujem zo strany čínskeho investora. Keby sme to brali iba ekonomicky, mohli sme klub predať a my dvaja sme mohli byť zahojení. Nikdy sme však nezakladali klub a nezačali robiť s deťmi, mládežou a nakoniec dospelými preto, aby sme ho raz predali.“

Pri množstve otázok prišli na rad aj tvrdé slová na margo slovenského klubového futbalu. „ Profesionálny futbal na Slovensku neexistuje. Pár klubov tu je, ale prvoligová súťaž v mnohých prípadoch nespĺňa žiadne atribúty. Predstavitelia Únie ligových klubov sa porovnávajú s Maďarmi či Poliakmi, ale prosím vás, maďarský prvoligový klub, ktorý získa tridsať bodov a pracuje s maďarskými hráčmi do 20 rokov, má od zväzu dva milióny eur. V Poľsku je aj treťoligový profesionálny klub financovaný cez marketingové práva zväzu,“ zdôraznil Pavel Halabrín, pričom pri porovnávaní s okolitými ligami predostrel realitu na Slovensku.

„U nás je príspevok pre profesionálny futbalový klub 55-tisíc eur, z toho viac ako 30-tisíc zaplatíte na rozhodcov a delegátov, ktorí v takom množstve ani nie sú potrební, potom zložíte 30-tisíc nenávratnú kauciu, aby ste mohli vôbec hrať. Akú máte potom podporu? Profesionálny futbal na Slovensku je postavený na pár hlúpych mecenášoch, ktorí do toho vkladajú obrovské peniaze a nedostávajú za to nič. A to nehovorím len o financiách, ale aj o úcte či uznaní, že suplujú prácu iných ľudí a vďaka tomu sa môžeme sa tváriť, že tu máme najvyššiu súťaž.“