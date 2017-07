Veľký trapas na úkor Slovenska: Ako sa TOTO mohlo stať anglickému veľkoklubu?

Slovenskému klubu sa podaril husársky kúsok. Napriek domácej prehre 0:1 s nórskym Brann Bergen dokázali Ružomberčania u súpera vyhrať 2:0 a postúpiť. Ďalšou prekážkou pre „Ružu“ bude spomínaný Everton, ktorého dres čerstvo oblieka hrajúca anglická ikona Wayne Rooney.

„Karamelkám“ sa podaril nečakaný trapas. Zrejme nečakali, že Ružomberok po domácej prehre dokáže vybojovať postup, pretože na sociálnej sieti Twitter boli poriadne zaskočení. Väčšinou si cudzinci mýlia Slovensko so Slovinskom, Angličania z Ružomberka urobili nórske mesto.

Na oficiálnom twitterovom účte to totiž Everton poriadne poplietol. „Everton odohrá prvý zápas proti Ružomberku na štadióne Goodison Park v utorok 27. júla, odvetu odohrá v Nórsku v utorok 3. augusta,“ píše sa na Twittri Evertonu, hoci v úvode informuje o Ružomberku ako o slovenskom tíme.

I'm confused.

2nd paragraph: "The Slovakian secured a place.."

Last paragraph: "..with the 2nd leg being played in Norway. pic.twitter.com/MW0subo7FJ