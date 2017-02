VIDEO Barcelončania právom vypenili na rozhodcu: Kde sa pozerali?

Len tesne po tom, čo sa Betis dostal do vedenia, futbalisti Barcelony zabrali a defenzíva Sevillčanov mala čo robiť. Po centri Aleixa Vidala si loptu zrazil do vlastnej brány obranca Mandi, no hráči Barcelony sa tešili predčasne. Hlavný rozhodca si loptu za čiarou nevšimol.

„Lopta bola snáď meter za bránkovou čiarou, ale rozhodca tiež môže urobiť chyby. Obrázky však potvrdili, že to bol gól,“ vyhlásil Luis Suárez. Fotku ako dôkaz si zavesil na sociálnu sieť kanonier Neymar a k nej pridal posmešný nápis: „Ha, ha, ha.“

Kataláncom sa v závere podarilo aspoň vyrovnať, no fanúšikovia sú z výkonu rozhodcov zhrození. „Videl som fotku, rozhodcovia potrebujú pomoc, či ide o momenty, ktoré nás zvýhodňujú či poškodzujú,“ uviedol kouč Luis Enrique.

Aj pre takéto momenty sa v Španielsku čoraz hlasnejšie hovorí o bránkovej technológii, aká funguje v anglickej Premier League. Problémom sú, samozrejme, financie. Technológia je veľmi drahá a vedenie španielskej federácie do tohto investovať nechce.