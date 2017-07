VIDEO Chce si Neymar vydupať odchod z Barcelony? Na tréningu sa pobil so spoluhráčom!

Futbalisti Barcelony sú na predsezónnom tripe v zámorí a cez víkend ich čaká prípravné El Clásico s Realom Madrid v Miami. Zverenci trénera Ernesta Valverdeho tvrdo trénujú, no niektorí sú, zdá sa, až premotivovaní.

Nová posila Kataláncov z Benficy Lisabon Nelson Semedo sa totiž práve na tréningu dostal do konfliktu s veľkou hviezdou tímu Neymarom. Brazílčan strelil v modelovanom zápase gól, no vraj mu predchádzal škaredý zákrok práve na Semeda. A oheň bol na streche. Obaja kohúti sa do seba pustili, no nováčik sa neskôr radšej vzdialil. Neymar mal však chuť pokračovať a zasiahnuť musel kapitán Iniesta i ďalší spoluhráči, aby kohúta zadržali.

Vyzerá to tak, že brazílsky útočník už nezvláda tlak a neistú situáciu okolo jeho osoby. Už niekoľko dní sa intenzívne hovorí o jeho odchode do Parížu Saint-Germain. Francúzsky klub je zaňho ochotný vysoliť 222 miliónov eur. Žeby chcel naozaj odísť a hľadá zámienky?