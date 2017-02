VIDEO Chlapec zachraňoval futbalistov z vraku lietadla: Na odmenu za hrdinský čin nezabudne do konca života!

Johan bol blízko k miestu nešťastiu, kde sa lietadlo zrútilo, a tak ako prvý pomáhal so záchranárskymi prácami, po ktorých prežilo šesť pasažierov lietadla. A bol to on, kto prvý volal o pomoc. Pre chladnú v hlavu vo vypätej situácii dostal prezývku „anjelský chlapec“. Práve jeho počíňanie sa ukázalo ako kľúčové pri záchrane ľudských životov, nebyť jeho, nešťastie mohlo mať ešte vážnejšie dôsledky.

V lietadle s výpravou brazílskeho klubu Chapecoenses našlo v novembri 2016 smrť 71 ľudí, šiesti prežili, no viacerí z nich majú trvalé zdravotné následky. Kolumbijský mladík je veľkým fanúšikom Realu Madrid a teraz mu za statočné srdce poďakovali hviezdy bieleho baletu, s ktorými strávil deň. Originálny dres s podpismi celého tímu mu venoval jeho veľký idol a krajan James Rodriguez. „Reprezentuje všetkých Kolumbijčanov. Je to pre mňa veľmi emotívne a príjemné,“ ťažko hľadal slová dojatý Johan Ramirez. „Tento darček budem mať na celý život. Som nesmierne vďačný, veľmi sa teším,“ doplnil.

Za svoje konanie v deň nešťastia dostal viaceré ocenenia v Južnej Amerike za statočnosť a chladnú hlavu, dokonca ho vyznamenal aj starosta kolumbijského mesta Medellin. Nemusel pomôcť so záchranárskymi prácami, ale chcel a stal sa hrdinom. Pomohol zachrániť životy iným. Za jeho konanie je symbolom pre všetkých ľudí,“ povedal starosta Federico Guttierez.