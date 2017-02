VIDEO Divadlo na lavičke Chelsea: Bláznivý Conte v šlágri vyvádzal ako zmyslov zbavený

Do konca súťaže síce zostáva ešte 14 kôl, no zatiaľ nič nenasvedčuje, že by The Blues mali náskok stratiť. Diváci na Stamford Bridge k víťazstvu dostali zážitok navyše. Stačilo sledovať emotívne predstavenia domáceho kouča Antonia Conteho.

Conte heading the ball twice with Diego Costa and Alonso pic.twitter.com/W4Sq4iM3PF — hash (@hashim0307) February 4, 2017

Ten vyzeral ako odtrhnutý z reťaze. Po jednom góle skoro zbúral vlastný realizačný tím, pri druhom sa tešil aj s fanúšikmi a keď mal Arsenal šancu, tak takmer prizabil asistenta na lavičke Angela Alessia.

Antonio Conte. Man of the people. pic.twitter.com/OwdeecZH8Z — hash (@hashim0307) February 4, 2017

„Angelo je vždy obeťou,“ vysvetľoval médiám po zápase 47-ročný Conte, rodák z talianskeho Lecce. „Reagoval som tak prehnane, lebo som pred rohom Arsenalu potreboval urýchlene zmeniť postavenie mojich hráčov v šestnástke. Súper šiel dopredu so šiestimi mužmi a jeden tam zostal neobsadený. Najskôr som to hráčom len zakričal, no potom som tam radšej vyslal asistenta, nech sa pokúsi nejako im odovzdať odkaz, že na tú situáciu musia reagovať,“ pokračoval ďalej Conte, ktorému sa zatiaľ na lavičke Chelsea mimoriadne darí.

I need to know the story behind this. pic.twitter.com/iyTPT8spTk — Evan McMurtrie (@EvanMcMurtrie) February 4, 2017

O možnosti, že by sa Angelo mohol uraziť, Antonio podľa denníka Express ani neuvažuje. „Dobre ma pozná, vie, že reagujem emotívne. Podľa mňa je dôležité, aby si po celý zápas udržali koncentráciu nielen hráči, ale aj realizačný tím. Vyhrávame a prehrávame spolu,“ prezrádza svoje motto Conte.

K výhre pomohol hráčom Chelsea nielen Eden Hazard , ktorý pred druhým gólom zobral loptu na polovici ihriska a obišiel troch protihráčov, no aj chyba českého brankára Arsenalu Petra Čecha pred tretím gólom. Cesc Fabregas zachytil päť minút pred koncom jeho nedôrazný odkop a oblúčikom poslal loptu do prázdnej bránky.

Tréner Arsenalu Arsene Wenger mal však ťažké srdce najmä na situáciu pred prvým gólom domácich. „Gólu predchádzal faul na Bellerína. Stopercentný a nebezpečný. Nechcem tým však znižovať výkon Chelsea,“ vyhlásil Wenger. Conte však oponoval. „Toto v Anglicku nikdy nemôže byť faul.“

This is so disturbing to see Bellerin like that. Get well soon Hector! pic.twitter.com/GHwkczA1vu — (@ArsenalPoper) February 5, 2017

Takto skončil Hector Bellerín po situácii, ktorá predchádzala prvému gólu. Podľa Arséna Wengera nevedel, aký je výsledok, keď ho ošetrili tímoví doktori.