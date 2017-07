VIDEO V Evertone sa schuti bavia na Ružomberku: Na čom sa takto zasmial tréner Koeman?

Rozloženie síl naznačuje odhad špecializovaného portálu Transfermarkt - ružomberský káder má hodnotu približne 4,6 milióna eur, evertonský 295,3 milióna eur. Holandský tréner Ronald Koeman v medzisezónnom období prišiel o belgického útočníka Romelua Lukakua, ktorý zamieril do Manchestru United. Opačným smerom však putoval najlepší kanonier v histórii anglickej reprezentácie a odchovanec Evertonu Wayne Rooney.

Ak 31-ročný kanonier Rooney vo štvrtok nastúpi, bude to jeho premiéra v drese Evertonu v rámci európskych pohárových súťaží a zároveň prvý "ostrý zápas" v tomto tíme od mája 2004. "Vždy som chcel hrať za Everton v európskych pohároch. Bol som trochu sklamaný, že v začiatkoch mojej kariéry to nevyšlo, teraz je tu však tá možnosť. V uplynulom ročníku som túto trofej získal; verím, že v tejto sezóne môžeme ísť ďaleko a pokúsiť sa o celkový triumf; nikdy neviete. Bolo by to ešte krajšie," uviedol Rooney pre klubový web a dodal: "Teším sa na prvý zápas, bude to pre mňa emotívne. Celkovo sa teším na sezónu. Verím, že budem pravidelne hrávať a pomôžem klubu posunúť sa vpred. Je skvelé, že sme od začiatku prípravy mali k dispozícii toľkých hráčov, mohli sme spoločne pracovať takmer celý mesiac pred prvým súbojom a spoznať sa aj na ihrisku."

Tréner Evertonu Ronald Koeman sa na zápas teší, pozitívne vníma najmä záujem fanúšikov o prestížny zápas. „Je to skvelé, že bude vo štvrtok vypredané. To je to, čo máme radi a čo my potrebujeme. Nevieme sa už dočkať. Je trochu prekvapujúce, ako to Ružomberok zvládol. Ak vyhráte vonku 1:0 (Brann Bergen v prvom zápase proti Ružomberku, pozn. red.), máte dobrú východiskovú pozíciu do odvety. Ružomberok sa však ukázal ako silnejší tím a postúpil. To potvrdzuje, že v Európe nie sú ľahké zápasy,“ neskrýval prekvapenie holandský tréner.