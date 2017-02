VIDEO Je toto najkrajší vlastný gól všetkých čias? Z polovice ihriska sa nevidí často!

Trafil to presne, škoda, že svojmu brankárovi. Obranca brazílskeho Sao Bento sa postaral o jeden z najzaujímavejších momentov futbalovej histórie. Joao Paulo totiž z poliacej čiary poslal prihrávku lobom na svojho gólmana. No a, potom to prišlo!