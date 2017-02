VIDEO Gólové orgie v Lige majstrov: Kniežatá z Monaka vytrápili City!

Španielsky klub, ktorý to vlani dotiahol až do finále, si utvoril veľmi solídnu východiskovú pozíciu na postup medzi elitnú osmičku tímov európskeho pohára číslo jeden. V druhom zápase utorkového večera líder francúzskej Ligue 1 AS Monaco po turbulentnom priebehu napokon podľahol na ihrisku Manchestru City 3:5.

Hráči Atletica vstúpili do stretnutia aktívne a od úvodu na trávniku BayAreny dominovali. V 16. minúte si loptu po centri Filipeho Luisa takmer zrazil do vlastnej brány Wendell, jeho teč pristál na brvne. Už o minútu neskôr obrancovia Leverkusenu nechali veľa priestoru Niguezovi, ktorý krížnou strelou zvnútra šestnástky nedal Lenovi šancu zakročiť - 0:1.

V 25. minúte bolo 0:2 po tom, ako bleskovú kontru zakončil Gameiro "vešiakom" pod brvno. Po pol hodine mohol Kampl zdvihnúť bojovú zástavu Bayeru, jeho pokus Moya vyškriabal s námahou na roh. Krátko po prestávke vlial nádej do radov nemeckého zástupcu Bellarabi - 1:2. Už o dve minúty si mohlo Atletico "vziať" späť dvojgólový náskok, ale strela Gameira skončila iba na bočnej konštrukcii brány. Francúzsky kanonier si napravil chuť v 59. minúte premenenou penaltou - 1:3. Domáci nezložili zbrane, pomohol im vlastný gól Saviča, lenže v 86. minúte spečatil na konečných 2:4 striedajúci Fernando Torres.

Monaco vyrukovalo s vysokým napádaním, ktoré v prvom polčase robilo hráčom Manchestru City značné problémy. V 19. minúte mohol otvoriť skóre Glik, ktorý však zostal na zadnej žrdi zaskočený z ponúknutej šance a hlavou loptu dobre netrafil. Domácim trvalo dlhšie, kým sa v ofenzíve osmelili. V 23. minúte spálil tutovku Agüero, ktorý nezužitkoval center De Bruyneho. Varovanie argentínskeho kanoniera nevzali "kniežatá" vážne a v 26. minúte prehrávali, keď Raheem Sterling doťukol loptu zblízka do siete po ukážkovej prihrávke Leroya Saného - 1:0.

Monaco sa však rýchlo spamätalo, v 32. minúte center Fabinha usmernil do siete hlavou Radamel Falcao - 1:1. V 35. minúte Agüero reklamoval u rozhodcu faul Subašiča a žiadal jedenástku pre svoj tím, obišiel však len so žltou kartou za simulovanie. V 40. minúte prišiel druhý trest pre nekoncentrovanú obranu anglického tímu. Mbappé dostal ideálnu loptu do behu a nemilosrdne prepálil Caballera - 1:2. Na začiatku druhého polčasu Otamendi netakticky fauloval vo vlastnej šestnástke, ale Falcaov slabý pokus z jedenástky domáci brankár chytil a podržal svoj tím.

V 58. minúte Agüero vyrovnal na 2:2, ale deň otvorených dverí v defenzíve tímu Pepa Guardiolu potrestal zakrátko Falcao - 2:3. To však bolo zo strany hostí všetko, nasledoval ofenzívny koncert ManCity. Najskôr sa v 71. minúte Falcaovi vyrovnal iný dvojgólový hrdina večera Agüero a po ňom Stones so Sanem strhli v osemgólovom thrilleri víťazstvo na stranu City.