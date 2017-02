VIDEO Gólové orgie na Pasienkoch vyzneli komicky: Pohľad na tribúny zabolí

ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 4:3 (1:1)

Góly: 48., 61. a 88. Priskin, 19. Soumah - 29. Beridze, 52. Skovajsa, 87. Sekulič (vlastný). ŽK: Savičevič, Rundič - Kleščík, rozhodovali: Hrčka - Balko, Bobko

Slovan: Mucha - Sekulič, Saláta, Rundič, Vernon de Marco Morlacchi - Kóňa, De Kamps (67. Savičevič) - Kubík (79. Oršula), Soumah (86. Vittek), Priskin - Čavrič

Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kleščík, Skovajsa, Julien (85. Halgoš) - Lawrence, Ubbink - Adekunle, Zubairu (71. Mance), Beridze - Janga

Slovan začal s navrátilcom do klubu Vittekom na lavičke. Úvod stretnutia bol veľmi opatrný, domáci to skúšali centrami z ľavej i pravej strany, tie však nenašli hlavy nabiehajúcich hráčov. Trenčín sa dostal k slovu po rohovom kope, ale ani dve dorážané strely vážnejšie neohrozili Muchu. Inak sa zväčša hralo v strede poľa, s viacerými nepresnosťami či stratami lopty v osobných súbojoch.

Do prvej sľubnej príležitosti sa v 13. minúte dostal Priskin, Šemrinec vyrazil jeho prízemný pokus k vzdialenejšej žrdi. Na opačnej strane sa o prienik pokúsil Janga, chýbala mu podpora spoluhráčov. V 19. minúte potiahol po pravom krídle Sekulič, lopta prešla k Soumahovi, ktorý ľavačkou prekonal Šemrinca a z nenápadnej akcie vykvitol otvárací gól - 1:0.

Vyrovnanie prišlo o desať minút neskôr a podobne nečakane: Beridze unikol defenzívnej línii Slovana a nekrytý nedal Muchovi šancu - 1:1. V 33. minúte musel domáci brankár zakročiť proti tvrdému pokusu hostí, Janga potom aj dopravil loptu do siete, ale tento zásah neplatil pre ofsajd. V závere prvého polčasu mohol Bratislavčanov vrátiť do vedenia Sekulič, no Šemrinec nohou pohotovo zneškodnil jeho top šancu.

Podarilo sa im to hneď po zmene strán, na rohový kop Čavriča si naskočil Priskin a skóroval hlavičkou - 2:1. Aj ďalší gól padol po tejto štandardnej situácii, ale tentoraz na opačnom konci. V 52. minúte Mucha ešte s pomocou konštrukcie bránky vyrazil hlavičku Kleščíka, no Skovajsa bez problémov dorazil do odkrytej siete - 2:2. Štandardky boli v úvode druhého dejstva najväčšou zbraňou oboch mužstiev, proti priamemu kopu De Kampsa zasiahol Šemrinec.

Tento trend zmenili v 61. minúte domáci, hoci opäť sa strelecky presadili hlavičkou po presnom centri: Soumah sa uvoľnil na ľavej strane a našiel Priskina, ktorý pridal svoj druhý zásah v zápase - 3:2. O odpoveď sa snažil Adekunle, v pokutovom území však narazil na presilu protihráčov. Ďalším akciám, ktorých mal počas celého duelu oveľa viac na konte Slovan, chýbalo dotiahnutie vo finálnej fáze. Nádejnú možnosť Trenčína na vyrovnanie prerušil ofsajdový verdikt.

Vittek prišiel na ihrisko v 86. minúte, lenže, privítal ho kuriózny vlastný gól v sieti Slovana, keď sa center Skovajsu odrazil od chrbta Sekuliča za prekvapeného Muchu - 3:3. Bratislavčanov to však napokon nemuselo mrzieť, pretože dve minúty pred koncom riadneho hracieho času striedajúci Oršula prihral Priskinovi, ten tvrdou strelou pod brvno zavŕšil svoj hetrik a rozhodol o divokom triumfe domácich 4:3.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – 1. FC Tatran Prešov 5:0 (1:0)

Góly: 9., 50. Pačinda, 56. Sarr, 65. Vida, 67. Šafranko. Rozhodoval: Pavlík, ŽK: Davis – Streňo, 4532 divákov

FC DAC: Slávik – Živkovič, Michalík, Šatka, Davis – Ljubicic – Vida (73. Černák), Simon (81. Mészáros), Sarr (76. Kontár), Pačinda – Šafranko

Prešov: Talian – Micherda, Bartek, Dzurík, Haladej – Kubus (60. Grešák), Keresteš, Leško (70. Haščák) – Katona – Rolinc (84. Tubonemi), Streňo

Spartak Trnava - FK Senica 0:1 (0:0)

Gól: 57. Kováč. Rozhodoval: Prešinský, ŽK: Halilovič, Godál, Čonka, Yilmaz - Miklós, Bališ, Turyna, Kotula, 609 divákov.

Spartak Trnava: Jakubech – Čögley, Greššák, Godál, Janso (70. Dubec) - Tóth (74. Bello) – Jirka (79. Mihálik), Halilovič, Mikovič, Čonka – Yilmaz.

FK Senica: Šulla – Šušolík, Ranko, Pillár, Kotula - Blažek, Kratochvíl - Brigant, Kováč (90.+2 Hušek), Miklós (46. Bališ) – Šašinka (67. Turyna).