VIDEO Hološko zažil európsku premiéru v drese Slovana ako hrom: Poriadne za ňu zaplatí!

Filipovi sa v 21. minúte podarila rana, po ktorej ostal v nemom úžase celý štadión, vrátane domácich priaznivcov Pjuniku Jerevan. Tí mu dokonca zatlieskali. Zhruba z 25 metrov vyrovnal na 1:1 strelou, za ktorú by sa nehanbili ani najväčšie futbalové hviezdy.

„Bol to môj prvý gól za slovenský klub, ale v Európskej lige, nie v domácej. Niekedy takýto gól strelíte z desiatich pokusov dvakrát, ale dnes to tam padlo z prvej rany. Určite som veľmi rád, že sa mi hneď v druhom zápase podaril streliť tak nádherný gól. Tiež som vďačný za to, že som pridal aj druhý. Pomýšľal som dokonca na hetrik, ale po dorážke strely De Kampsa som stál v ofsajde,“ prezradil bezprostredne po zápase pre náš denník Hološko.

Belasí aj vďaka jeho gólom zvíťazili na arménskej pôde 4:1 a do odvety si vezú skvelý výsledok. Klubové tradície sa musia ctiť. Inak to nie je ani v Slovane. Spoluhráči to futbalistovi, ktorý získal minulú sezónu s austrálskym FC Sydney titul, poriadne zrátali. Bude sa totiž musieť buchnúť po peňaženke.

„Chalani spomínali, že niečo budem musieť zaplatiť. Zatiaľ mi tam spočítali 400 eur. Neviem však, či to je za jeden gól alebo za dva. Plus by tam niečo malo byť za štart v Európskej lige. Chalanom to však veľmi rád zaplatím, hlavne nech sa darí mužstvu a mne,“ povedal šťastný strelec.

Z Hološkovho výkonu mala radosť aj hrajúca legenda Róbert Vittek. Jeho odkaz je veľavravný. „Filipov gól nás upokojil. Dovtedy sme nehrali dobre a naša hra bola nepresná. Dali sme však dva nádherné góly, ktoré zápas otočili. (Na 2:1 zvyšoval tiež utešenou strelou Savičevič pozn. red.) Dúfam, že sa mu bude takto naďalej dariť a hlavne nech prinesie peniaze do tímovej kasy,“ zdôraznil Viťo.