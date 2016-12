VIDEO Na hviezdach Bayernu sa baví celý svet: Jedna nahrávala Santovi, druhú nespoznali

Kto čakal súboj na ostrie noža a vyrovnaný šláger, musel byť sklamaný. Bayern už do polčasu vyhrával o tri góly a po zmene strán náskok pohodlne udržal, navyše hostia hrali kvôli červenej karte v oslabení. Skóre duelu otvoril Thiago Alcantara a práve španielsky záložník bol jedným z dvojice, na kom sa po dueli všetci pobavili.

Alcantara sa v jednom momente ocitol v strede poľa s loptou na kopačkách a hľadal niekoho, komu by nahral. Rozhodol sa, že loptu pošle na ľavý kraj obrany, kde mu periférne nabiehal spoluhráč, lenže ako záložník domácich rýchlo zistil, nebol to spoluhráč, ale Santa Claus na reklamnom pútači. Keďže Bayern hráva domáce duely v červených dresoch a Santa je tiež červený, je celkom pochopiteľné, že to hráčov mohlo oklamať.

Druhou postavičkou bol stopér Mats Hummels. Nekompromisný obranca pred zápasom poriadne zmenil svoju vizáž, keď si čierne vlasy nechal prefarbiť na blond a v prvom momente ho možno niektorí fanúšikovia ani nespoznali. Srandu na sociálnej sieti si z neho spravil aj vlastný klub.

Na instagramovom konte Bayernu sa objavila Hummelsova fotka už s novým účesom a pod ňou bol text pesničky svetoznámeho rapera Eminema z pesničky Lose Yourself. Prepojenie s hudobnou hviezdou nebolo náhodné, pretože aj Eminem si dal v minulosti nafarbiť vlasy na blond a bavorský klub si chcel zo svojho obrancu aspoň takto vystreliť.

Trend blond vlasov medzi futbalistami je však v posledných mesiacoch čoraz populárnejší. Hummels zďaleka nie je jediným hráčom, ktorý zmenil frizúru. Okrem neho sa na takúto zmenu podujali Lionel Messi s Neymarom či Aaron Ramsey z Arsenalu.