VIDEO Jürgen Klopp perlil ako nikdy predtým: Novinárka o Lige majstrov, on o svojom prvom sexe!

Anglický gigant dokázal aj na radosť manažéra Kloppa zvíťaziť v play-off Ligy majstrov na horúcej nemeckej pôde 2:1. Pred odvetou majú Liverpoolčania pozitívne vyhliadky. Hoffenhaim to naopak bude mať ťažké. Veselo však bolo už na predzápasovej tlačovej konferencii. V hlavnej úlohe nemohol byť nik iný, ako Jürgen Klopp.

Miestna novinárka sa ho opýtala, že aké to bolo prvýkrát? Myslela tým, aký bol pre Kloppa prvý zápas v úlohe trénera v Lige majstrov. Svoju otázku však nedokončila, čo ihneď využil a začali diať veci.

„Dúfam, že podáme proti Hoffenheimu lepší výkon, ako som podal ja vtedy!“ povedal s úsmevom na perách charizmatický Nemec. Pochopiteľne narážal na svoj prvý sex.

Zaskočená novinárka sa okamžite snažila poopraviť. „Ja som ale myslela prvý zápas v Lige majstrov,“ prezradila. „Odpovedal som tak, ako som to pochopil,“ dodal tréner The Reds s jeho typickým výrazom tváre. Celá miestnosť sa však veľmi dobre zabávala.

When Jurgen Klopp is asked about his 'first time'... #lfc #klopp pic.twitter.com/wk8VnYTw2L