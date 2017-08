VIDEO Krutá premiéra Lobotku v španielskej Laliga: Musel sa prizerať poprave rozhodcom

Pred zápasom bola favoritom domáca Celta Vigo a papierové predpoklady začala napĺňať už v 22. minúte, keď sa presadil Gomez. Odpoveď San Sebastianu prišla o jedenásť minút neskôr. Domácemu brankárovi nevyšla rozohrávky, loptu prihral Oyarzabalovi a ten poľahky spoza šestnástky do prázdnej brány vyrovnal. Vigo po polčase pridalo na obrátkach a odmenou mu bol druhý gól Gomeza. Tentokrát po rohu.

V 76. minúte zišiel z ihriska Jozabed a miesto na ňom prepustil Lobotkovi. Populárny "Stanley" začal vo svižnom tempe a vôbec nevyzeralo, že sa len zohráva s tímom. Objav "malého Eura" nastúpil na rovnakú pozíciu, ako hral v národnom výbere, teda stredný záložník. Skvelým krytím lopty, čítaním hry i presnými prihrávkami ukázal, že má čo ponúknuť aj La Lige. Jeho ponuková činnosť bola opäť na vysokej úrovni a každá nebezpečná akcia domácich išla cez jeho kopačky. Napriek tomu sa dá vytknúť Lobotkovi niekoľko chýb pri bránení. Na premiéru síce zanechal veľmi dobrý dojem, ale zapamätá si ju však prvý zápas s príchuťou prehry.

Odchovanec Trenčína bol na ihrisku počas ôsmich minút, keď sa zápas otočil. Po sérií chýb pri bránení vyrovnal Juanmi a Celtu nakoniec dorazil rozhodca a kruto popravil rozhodca. Nedovolený zákrok pred šestnástkou vytiahol až do "veľkého vápna" a bola z toho penalta, ktorú premenil Willian Jose. Real Sociedad si tak z Viga odviezol všetky tri body. Napriek tomu "this is my sen" pokračuje!