VIDEO Messi opäť ukázal svoju genialitu: Po neopakovateľnom sóle rozplakal súperov

Argentínčaovi pravdepodobne ujdu tento rok individuálne ocenenia pre najlepšieho hráča planéty, ale rukavicu od Cristiana zodvihol a už pár dni po vyhlásení držiteľa Zlatej lopty, opäť exceluje.

Jeho genialitu na vlastnej koži okúsili aj hráči konkurenčného Espanyolu pri mestskom derby, ktorý blaugranas zvládli na Nou Campe poľahky 4:1. Hrdinom bol dvojgólový kanonier Luis Suárez, tretí presný zásah pridal obranca Jordi Alba a štvrtý Lionel Messi.

Po zápase sa však nehovorilo o uruguajskom "kanibalovi", ale o neopakovateľnom sóle Messiho zo 68. minúty, keď posadil na zadok štyroch hráčov a jeho individuálnu akciu zakončil spoluhráč Jordi Alba. Argentínčan v 90. minúte vyšperkoval svoj výkon posledným gólom zápasu.

"V druhom polčase sme videli najveľkolepejšiu verziu našich ofenzívnych hráčov, zvlášť Messiho. Aj keď sa to často opakuje a vyzerá to pomaly ako rutina, nemali by sme to prestať oslavovať. To, čo predvádza na ihrisku, je niečo unikátne," citovala agentúra dpa slová trénera Barcelony Luisa Enriqueho.

Čestný úspech Espanyolu dosiahol stredopoliar David López. Barcelona sa v tabuľkovom poradí vyšvihla na 2. priečku, dosiaľ vybojovala 34 bodov. Čerstvý víťaz MS klubovReal Madrid má na svojom konte o tri body viac a má k dobru jeden zápas.