VIDEO Obrovský škandál v Česku. Usporiadateľ nepochopiteľne dokopal starého fanúšika!

Priaznivci futbalového Hradca už dlhší čas na diaľku bojujú s klubovými funkcionármi. Tieto nezhody trvajú už od minulej sezóny. V úvode duelu boli úplne ticho, vyvesili iba plagát s nápisom „Podpora vedení bez ambic“, po niekoľkých minútach ho vymenili za text „Naše podpora pro tým“.

Po góle domácich odpálili dymovnicu a rozvinuli transparent s textom „Votroci (prezývka klubu) jedeme, vedení je..me“. Vulgárny nápis zmobilizoval usporiadateľov, ktorí plagát okamžite zrolovali a fanúšikom vzali.

Jeden z nich však svojou reakciou šokoval štadión, narobil problémy vernému fanúšikovi, sebe i klubu. Petr Janošič fandí Hradcu už takmer tri desaťročia, no toto nečakal. Devätnásťročný mladík v usporiadateľskej službe mu totiž zasadil ranu päsťou a zhodil ho zo schodov. „Ten pán nemal šancu, dostal ranu, letel dole a zostal ležať. Deti sa ma pýtali, či je mŕtvy,“ opísala dramatické okamihy pre isport.cz Blanka Krásová, ktorá sedela neďaleko.

„Bol v bezvedomí, mal zapadnutý jazyk a plné ústa krvi. Ochrankári od neho odišli, my sme mu zachránili život,“ povedal Blesku jeden z fanúšikovského kotla, ktorý bol pri zranenom.

Situácia neteší šéfa klubu Richarda Jukla. „Je to pre nás veľmi nepríjemné. S fanúšikom sme sa stretli a ospravedlnili sa mu,“ povedal podpredseda predstavenstva Hradca. „Ako klub nenesieme vinu, je to zlyhanie jednotlivca z bezpečnostnej agentúry. So zástupcami sme už hovorili, čakáme na vyšetrovanie polície,“ dodal Jukl, ktorý zraneného Petra Janošiča pozná, keďže je naozaj dlhoročným priaznivcom klubu.

„Som strašne rád, že sme sa stretli. Som si vedomý, že ide o jedeného z najvernejší fanúšikov, ktorých klub má,“ pridal Jukl na webe Hradca. Fanúšikovi venovali permanentku i podpísaný dres. Usporiadateľa už polícia vyšetruje, hrozí mu dvojročný trest za výtržníctvo.