VIDEO Peklo na ihrisku: Škrtel musel hasiť obrovské vášne!

A bolo to derby so všetkým, čo k tomu (ne)patrí. Nervozita a napätie by sa na štadióne Besiktasu dali krájať nožom, na ihrisku aj na tribúnach bolo poriadne dusno. Hráči oboch tímov si nič nedarovali a prezentovali sa obrovským množstvom faulov, ktoré boli miestami za hranicou zákernosti, strkaníc a provokácií. Atmosféru dopĺňali fľaše, ktoré na ihrisko dolietavali z tribún či fanúšik, ktorý vypichnutí lopty v sklze takmer nabral obrancu Fenerbahce.

Čítajte viac Škrtel sa mohol vrátiť do bývalého klubu: Tréner ho schladil svojou požiadavkou

Postup si napokon zásluhou gólu Van Persieho vybojoval Škrtelov tím, ktorý celý druhý polčas dohrával po vylúčení Tošiča o jedného hráča naviac. Ten bol po červenej karte a nebyť Škrtela, ktorý ho s ďalšími hráčmi odťahoval, s Van Persiem by sa zrejme aj pobil.

Na ihrisku bolo v zápase 22 futbalistov (plus náhradníci, ktorí taktiež prispeli svojou mierou k divočine), ktorí pripomínali kohútov či džudistov, ktorí predvádzajú zápasnícke chmaty. Aby toho nebolo málo, domáci sa po Škrtelovom zákroku dožadovali penalty, slovenský stopér však mal nastrelenú ruku pri tele a v hre sa pokračovalo ďalej.