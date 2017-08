VIDEO Posila Barcelony sa strápnila hneď pri predstavení: Veď toto ovládajú aj deti

Dvadsaťdeväťročný záložník strávil uplynulé dve sezóny v Kuang-čou Evergrande. Minulú sezónu získal s účastníkom čínskej najvyššej súťaže titul. Predtým hrával za anglický Tottenham Hotspur či niekoľko brazílskych klubov. Za sebou má aj angažmán v poľskom tíme LKS Lodž a litovskom FC Vilnius.

"Výzvam sa musíte postaviť čelom. Som pripravený robiť si svoju prácu. Je to úžasný moment, sen na ktorý som čakal, sa stal skutočnosťou. Vydám zo seba všetko," povedal hráč po podpise zmluvy.

Svoju prvú výzvu však nezvládol, hoci nebola vôbec náročná. Na tradičnom predstavovaní nového hráča fanúšikom Paulinho nebol vo svojej koži. Ako inak si vysvetliť, že po pár nadhodoch nohou mu lopta odskočila, čo by lepšie zvládol aj hráč mladších žiakov?

V národnom mužstve Brazílie debutoval Paulinho v roku 2011, na konte má 41 štartov a 9 gólov. Barcelona sa zaujíma aj o stredopoliara FC Liverpool Philippeho Coutinha a útočníka Borussie Dortmund Ousamana Dembélého.

Paulinho showing you what €40 million buys you these days. pic.twitter.com/93frUeYT17