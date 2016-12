VIDEO Póza, ktorou pobúril Weiss fanúšikov, má vysvetlenie. Prečo rozhadzoval rukami?

Nečudo, mnohí ho pre nedávny nočný výjazd s kamarátmi, pri ktorom ho zdržala polícia, podozrievali, že na videu bol v poznesennom stave. Dôvodom mal byť najmä jeho tanečná vsuvka na záver videa. „Vladko na čom fičí? Nejak moc hádže rukami," pýtal sa jeden z komentujúcich, ktorý narážal taktiež narážal na čudnú chôdzu nášho futbalistu vo videu.

Nie je však všetko tak ako na prvý pohľad vyzerá. Vlado je veľký fanúšik bojovníka Conora McGregora. A práve spomínaným „tanečkom“ na konci videa parodoval chôdzu veľkého šampióna MMA. Ten sa ňou prezentuje pred každým duelom. Stal sa doslova celosvetovým hitom. Parodujú ho nielen fanúšikovia, ale aj iní športovci.

Dôkazom veľkého obdivu zo strany Weissa voči McGregorovi je aj nedávne vyhlásenie krídelníka katarskej Al Gharafy tesne pred ME vo futbale. Práve v čase šampionátu sa mal odohrať prestížny duel medzi McGregor vs Diaz v prestížnej sérii zmiešaných bojových umení Ultimate Fighting Championship (UFC). Bolo to v čase, keď mali ME vrcholiť. „Dúfam, že postúpime do finále Eura. Ak nie, tak som tam," napísal Vladimír Weiss na sociálnej sieti Twitter a pripojil upútavku na spomenutý duel UFC.