VIDEO Pri Škrtelovom sóle cez celé ihrisko fanúšikovia nedýchali: Takmer ako Maradona

Škoda, že len takmer. Škrtelove Fenerbahce hostilo doma Sturm Graz (11). Do odvety si priviezli z Rakúsky sľubné víťazstvo 2:1, s ktorým už mali pootvorené dvere do play off. Tréner Kocaman nechcel nechať nič na náhodu a skvelým divákom sa odvďačiť víťazstvom. Takmer sa to aj podarilo a hrdinom mohol byť práve slovenský kapitán.

V 89. Minúte z a stavu 1:1 sa zmocnil lopty na vlastnej polovici a z unavených hostí si urobil kužele, okolo ktorých sa preštrikoval ako futbalový virtuóz z Brazílie. Zoči-voči brankárovi Jorgovi Siebenhandlovi neuspel. Jeho strela po zemi tesne minula žrď brány. „Potrebujem zapracovať na koncovke. Ďakujem za podporu fanúšikov,“ okomentoval svoje sólo na Instagrame Škrtel. Skóre sa zostalo nezmenené, ale Fener oslavuje postup.

Čo sa nepodarilo Hráčovi Fenerbahce, to napravil Róbert Mak v drese Paoku Solun. vo štvrtok svoj premiérový zásah po nedávnom návrate do gréckeho klubu PAOK Solún. Dvadsaťšesťročný Bratislavčan v 24. min otvoril skóre odvety proti Olimpiku Doneck. Gréci vyhrali 2:0 a keďže minulotýždňový súboj na Ukrajine sa skončil remízou 1:1, prenikli do play-off kontinentálneho pohára číslo dva.

„Som veľmi rád, že som skóroval. Bol to nádherný pocit vidieť rozradostených priaznivcov PAOK. Samozrejme, teším sa z gólu, no najdôležitejšie bolo naše víťazstvo a postup,“ vyhlásil Róbert Mak prostredníctvom svojej oficiálnej stránky, ktorý sa po ročnej anabáze v ruskom Zenite Petrohrad prednedávnom vrátil do Solúna na 12-mesačné hosťovanie.

