VIDEO Ronaldo dosiahol to, čo sa ešte nikomu nepodarilo: Potom spravil niečo nečakané

Popularita svetového futbalistu narastá do neskutočných rozmerov, instragramové konto Cristiana Ronalda presiahlo bájnu hranicu viac než 100 miliónov sledovateľov.

Portugalčan sa všetkým nezabudol poďakovať v krátkom príspevku. „Ďakujem vám všetkým, ste úžasní.“ Po rodnom jazyku nezabudol oprášiť ani svoju angličtinu a pre priaznivcov ukázal svoje vyšportované telo. Následne odovzdal mobil do rúk kamaráta a rozhodol sa tento míľnik osláviť skokom do bázena.

Medzi najsledovanejšie príspevky nezastaviteľného útočníka patria fotografie s nablýskanými autami či zvečnené chvíle radosti so svojím synom.

Fanúšikovia nezabudli oceniť ani jeho nedávny hetrik vo štvrťfinále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov a najmä zisk titulu majstra Európy z roku 2016, no najmä Zlatej lopty. Honor najlepšieho hráča sveta bude aj pre tento kalendárny rok poriadnou prioritou pre predátora súperových šestnástok.

#ThatMomentWhen @Cristiano Ronaldo goes live on Instagram to celebrate 100m followers. pic.twitter.com/TPHiOCf2LF