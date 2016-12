VIDEO Ronaldove štedré a veselé. Deťom do Sýrie poslal peniaze a silný odkaz

Hviezda Realu Madrid zároveň finančne prispela nadácii "Save the Children" na dodávku zásob pre občianskou vojnou sužované mesto. "Toto je pre vás. Vieme, že veľmi trpíte. Ja som slávny, ale vy ste skutoční hrdinovia," odkázal prostredníctvom videa na sociálnej sieti 31-ročný ofenzívny hráč.

"Ronaldov štedrý dar nám pomôže podporiť deti nielen v Aleppe, ale po celej Sýrii. Sme mu vďační. Nie je iba jedným z najlepších športovcov na svete, no stal sa aj majákom nádeje pre milióny chlapcov a dievčat po celom svete. A práve nádej je to, čo sýrske deti teraz potrebujú najviac," uviedol v stanovisku riaditeľ nadácie "Save the Children".

Boje v Aleppe medzi vládnymi vojskami a povstalcami trvajú štyri roky, vo štvrtok sa oficiálnej armáde podarilo vytlačiť rebelov z mesta a získať nad ním kontrolu prvýkrát od roku 2012. Konflikt za sebou nechal vybombardované nemocnice i desaťtisíce neobývateľných príbytkov.