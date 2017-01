VIDEO Sanchez poriadne vypenil: Emotívnej reakcii nezabránil ani skvelý záver

Kamery ho zachytili po záverečnom hvizde, ako od zlosti zahodil rukavice a svojimi emóciámi jasne dával najavo, že sa mu len remíza máli.

Pritom kanonieri ju zachránili až v poslednej minúte po vyrovnávajúcom góle Francúza Oliviera Girouda. Ani ten sa z výsledku netešil, Arsenal totiž zostal v tabuľke na štvrtom mieste s osembodovým mankom na vedúcu Chelsea. „Som rád, že som vyrovnal, ale aj tak som sklamaný. Je skvelé, ako sme hrali ku koncu, no to ma privádza k myšlienke, že sme v tomto zápase mohli dosiahnuť viac. Takto sa musíme uspokojiť s tým, že sme dokázali svoju mentálnu silu," vraví Giroud.

Tréner kanonierov Arsene Wenger bol rovnako smutný. A rozčarovaný z výkonu obrany. „Trápili sme s v nej. Domáci boli spočiatku agresívnejší. Trvalo nám dlho, kým sme sa chytili," cituje slová francúzskeho kouč oficiálny server klubu.

Pozápasová reakcia Sancheza, ktorý v 70. minúte znižoval na 1:3, sa fanúšikom páčila. "Škoda, že takých bojovníkov nemáme viac," vzdychli si niektorí z fanúšikov na sociálnych sieťach. „Sanchez je úžasný futbalista, mimoriadne talentovaný. Nezaslúži si, aby bojoval len o štvrté miesto v tabuľke," pridal sa denník Mirror. Možno práve málo bojovnosti u niektorých spoluhráčov napokon spôsobí, že Sanchez dlho v Londýne nevydrží. „A nikto z fanúšikov Arsenalu mu to nebude môcť mať za zlé," dodáva denník.

Ponuky už má a nie hocijaké. Nemenovaný čínsky klub je vraj pripravený zaplatiť za jeho služby 80 miliónov libier. Ak sa nedohodne na predĺžení zmluvy. Tá sa mu v klube skončí po budúcej sezóne. Do nej by chcel Alexis ísť s titulom pre Arsenal, čo jasne povedal v rozhovore pre klubový magazín. Po podobných zbytočných stratách ako naposledy sa však Wengerovcom táto méta pomaly vzďaľuje.

Video: Alexis Sanchez with a furious reaction after the full-time whistle in tonight's 3-3 draw with Bournemouth. pic.twitter.com/R2gVEHqQrc