VIDEO Škandál v nemocnici: Doktori nad otvoreným pacientom sledovali futbal!

Toto je skutočný unikát, čo dokázali čilskí doktori. Na operačnom stole síce vykonávali svoju prácu, ale popri tom stihli aj jedným očkom sledovať priamy prenos z futbalu. Pozerali totiž duel čilskej reprezentácie s Portugalskom a penaltový rozstrel po ktorom takmer prebrali pacienta na stole.

Semifinále konfederačného pohára bol drámou, o tom potom. Chile vyhralo napokon 1:0 po penaltách. Pochopiteľne, že zápas sledovali fanúšikovia po celom svete, no najmä tí, ktorých sa to týkalo. Aleže to chytí aj doktorov na operačnej sále, to by ste neuhádli. No video je jasným dôkazom. Na ňom vidno ako doktori sledujú priamy prenos na sále!

Vedenie nemocnice už prípad rieši. „Prijali sme všetky nevyhnutné opatrenia v súvislosti s týmto prípadom. Začali sme predbežné vyšetrovanie,“ píše sa v stanovisku nemocnice.

