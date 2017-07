VIDEO Slavia začala obhajobu po vymyslenej penalte: Slová klubového šéfa vás prekvapia!

Všetko sa zomlelo už v úvode stretnutia, keď po centri Mingazova v 8. minúte hlavičkoval Frydrych priamo do obrancu Teplíc Vondráška. Hra však pokračovala a hvizd hlavného rozhodcu sa ozval až po niekoľkých sekundách, keď sa rozhodol nariadiť pokutový kop pre domácich.

Čítajte viac FOTO Futbalisti Plzne sa môžu tešiť: Obrovské pivo im dodali priamo na trávnik

Ten hviezdna letná posila „zošívaných“ Halil Altintop s prehľadom premenila a ako sa v priebehu stretnutia ukázalo, šlo o víťazný gól. Podstatné však je, že žiadna penalta nemala byť nariadená, pretože hlavička Frydrycha trafila hosťujúceho hráča priamo do hlavy a nie do ruky, ako reklamovali domáci.

Prvni penalta nebyla a vadi mi vitezstvi touto formou. Chceme fair play sezonnu a na dnesni zapas nemuzeme byt pysni. Omluva do Teplic. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 29, 2017

Tepličania sa po zápase cítili právom ukrivdení. „Mrzí ma, že o všetkom rozhodla takáto chyba. Takýto moment... okradol nás o úspech, o body,“ hromžil nešťastník Vondrášek. Veľká radosť z neférového víťazstva nepanovala ani v domácom sektore.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík sa na Twitteri za celú situáciu Tepliciam ospravedlnil a bol by radšej, ak by jeho tím vyhral inak než po zle nariadenej penalte. „Prvá penalta nebola a vadí mi víťazstvo takouto formou. Chceme fair-play sezónu a na dnešný zápas nemôžeme byť pyšní. Ospravedlnenie do Teplíc,“ chlapsky sa priznal Tvrdík.