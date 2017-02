VIDEO Na slovenskom brankárovi sa baví celý svet: Takúto červenú ste ešte nevideli

Hradecký zabudol, že sa práve nachádza mimo šestnástky a loptu inštinktívne rukami stiahol. Podľa pravidiel jasná červená karta, po ktorej futbalisti domáceho Lipska pokojne dokráčali po výhre 3:0 k trom bodom.

Nebola to najrýchlejšia červená karta, tou sa v bundeslige môže pochváliť Youssef Mohamad z 1. FC Köln, no to bratislavského rodáka nemohlo po nevídanom kikse utešiť. Internet zato jeho kúsok mimoriadne pobavil. „Najkomickejšia červená karta v histórii futbalu," zhodli sa niektoré zo serverov. „Najhorší možný štart," povzdychla si oficiálna stránka Eintrachtu Frankfurt.

„Ospravedlňujem sa všetkým. Bol to skrat. Obyčajný brankársky reflex," sypal si popol na hlavu vinnník, ktorý za túto hlúposť navyše inkasoval stop na nasledujúci zápas. Presne podľa litery pravidiel.

Do bránky proti Lipsku sa tak musel postaviť Heinz Lindner, ktorý v nej bude stáť aj v ďalšom kole v piatok na trávniku Schalke.