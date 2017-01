VIDEO Srdcervúci príbeh chorého chlapca obletel svet: Dočkal sa veľkého ocenenia

Malý Bradley sníval o tom, ako strelí gól na Stadium of Light, domovskom stánku Sunderlandu, ktorému fandí. Podarilo sa mu to do siete Chelsea, keď prekonal Asmira Begoviča a výrazne mu s tým pomohol aj obávaný kanonier Diego Costa.

Čítajte viac FOTO Malý fanúšik umiera na zákernú chorobu: Pri poslednom želaní mu spieval celý štadión

Chlapec bol stredobodom pozornosti a užíval si potlesk zaplnených tribún. Presný zásah chorého Bradleyho ocenilo aj vedenie Premier League, ktoré vyhlásilo jeho gól za najkrajší v celom decembri najvyššej súťaže. Ťažko chorý chlapec, ktorého život doslova visí na vlásku a nemusí mu pomôcť ani drahá liečba, tak zažil aspoň niekoľko vzácnych momentov, počas ktorých mal na perách široký úsmev.

Čítajte viac Tréner Vrba si rypol do svojich krajanov: V tomto za Slovákmi zaostávame

Lekári sú ohľadom jeho stavu skeptický, pretože liečba tohto typu rakoviny je nesmierne finančne nákladná a stojí 840-tisíc eur. Doteraz sa vyzbieralo necelých 700-tisíc, no ani to nemusí zachrániť 5-ročného Bradleyho, keďže lekári jeho rodičom oznámili, že mu možno ostávajú len posledné mesiace života.