VIDEO Tomuto nebudete veriť: Futbalová hviezda skoro zlámala synovi nohy

Argentínsky hráč si zimnú prestávku v talianskej najvyššej súťaži krátil v Dubaji, kde oddychoval spoločne so svojou rodinou. V rámci lenošenia sa rozhodol, že si spolu so svojím synom zahrajú na jednej z pláží futbal. Na tom by nebolo nič zlé, no to, čo nasledovalo potom, pobúrilo futbalových priaznivcov.

Gomez zverejnil na svojom Instagrame video, ako zozadu oboma nohami napred vletel do svojho syna, ktorý v danej chvíli o ničom netušil a poslal ho na zem. Chlapec pristál na piesku a našťastie sa mu nič nestalo, pretože za takéto zákroky sa vo futbale bežne udeľuje červená karta. Čo je horšie, po podobných nechutnostiach často praskajú kosti.

Syn útočníka talianskej Atalanty tak mal šťastie, že z nevinne vyzerajúcej zábavky vyviazol v poriadku. Gomezove správanie sa však nestretlo s pochopením u fanúšikov, ktorí mu nič nedarovali. „Nezodpovedný idiot,“ napísal jeden z nich pod video na Instagrame. Futbalista Atalanty snáď bude nabudúce opatrnejší a svojmu synovi poslúži ako pozitívny príklad.