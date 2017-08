VIDEO Toto ste ešte nevideli: Conte vysmial trucujúceho Costu plnými dúškami!

Úradujúci majster Premier League už o služby Španiela nemá záujem, no bráni mu k opätovnému návratu do Athletica Madrid. Olej do ohňa prilialo aj správanie trénera Antonia Conteho (48). Costu doslova vysmial na tlačovke pred nedeľňajším šlágrom šlágrom s Tottenhamom.

Čítajte viac Škandalózny Diego Costa sa zaťal a trucuje: Futbalová hviezda odmieta návrat do Chelsea

Pred londýnskym derby musel čeliť tréner „The Blues“ otázkam novinárov o Diegovi Costovi. V rozhovore pre Daily Mail predátor pokutového územia súperov Chelsea uviedol, že sa cíti akoby bol v klube zločincom. Talianskeho kouča neskôr označil za človeka, ktorého chýba charizma a úcta k samotnému Diegovi.

Conte sa takticky do veľkých diskusií nepúšťal a pri dôvetku, čo hovorí na tvrdé slová z úst brazílskeho Španiela, odvetil. „To je úžasné. Radšej sa tomu iba smejem.“ A smiech v tvári inak pre mnohých charizmatického Taliana trval dlhšiu dobu, potom však prešiel do vážneho módu. „Myslím, že každý v klube vie, čo sa stalo minulú sezónu. To, čo hovorí v rozhovore, je smiešne.“

Pokiaľ by Costa sa pripojil k mužstvu, aj tak by nehral. „Nie, toto je pre mňa uzavreté. On je minulosť.“ Autor dvadsiatich gólov sa s veľkou pravdepodobnosťou v tíme majstra už nepredstaví. Ako sa celá situácia rozlúskne, to málokto tuší.