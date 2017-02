VIDEO Trapas Cristiana Ronalda: Robil si srandu z brankára a ani netušil, že ho točia!

Opäť bolo vzrušo. A v hlavnej úlohe kto iný, ako slávny Ronaldo. Ten si v tunely pred zápasom vystrelil z bývalého spoluhráča. Keď ho zbadal s jeho účesom, vybuchol do smiechu a povedal mu. „Vau, Diego, vyzeráš ako keby si si dal urobiť 3600 vlasov.“

Krátko na to prišiel za Ronaldom Alvaro Morata a zvestoval mu, že ho pristihla kamera. Hviezda si však z toho ťažkú hlavu nerobila, nelenila, pozrela sa priamo do kamery a zakryla si tvár rukami. Zostáva veriť, že Lopez to zobral s humorom, veď kedysi boli spoluhráči a v Madride v sezóne 2013/2014 vyhrali spoločne Champions League...