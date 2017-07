VIDEO Trapas, ktorý nemal nikto vidieť: Messiho si za nepodarený manželský bozk poriadne podali!

Civilný obrad jedného z najlepších futbalistov v histórii sa konal pred zrakmi 260 hostí, ktorí zavítali do Rosaria, aby boli svedkami životného prestupu Lionela Messiho. So svojou polovičkou sa pozná od piatich rokov a spolu vychovávajú dvoch synov, ktorí boli rovnako prítomní na ostro sledovanej svadbe.

Na samotný obrad médiá nemali prístup, no na svetlo sveta sa aj tak dostalo video prvého bozku novomanželov a treba povedať, že na ten nebude loptový virtuóz asi spomínať v najlepšom. Messi pobozkal už svoju manželku tak trochu nemotorným a ťarbavým spôsobom. Užívateľom sociálnych sietí viac nebolo treba a z hráča Barcelony si spravili srandu.

Lmaooo Messi can do the impossible with a football but can't kiss a girl pic.twitter.com/1yDEMLZEMa