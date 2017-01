VIDEO Z Messiho si v Barcelone trhajú vlasy: Spoluhráči pri ňom vyzerali ako amatéri

To sa predsa nedá zabudnúť. Akoby sa chcel hviezdny futbalista Lionel Messi pripomenúť svojim spoluhráčom po návrate do tréningového procesu. To, čo predviedol na trávniku po sviatkoch, bolo ako z inej planéty.