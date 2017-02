VIDEO Z tejto výmeny dresu pôjdete do kolien: Neuveríte, čo dostal Ramos od fanúšika

Madridčania domáci duel hravo zvládli a potešili aj priaznivca, ktorý prišiel na zápas s vtipným transparentom, na ktorom bolo doslova napísané: „Sergio, ak mi dáš svoj dres, ja ti dám bravčovú panenku.“

Hviezdy futbalistu Realu si tento nápis počas zápasu podľa všetkého všimol, pretože po záverečnom hvizde zamieril práve k tomuto fanúšikovi. Hodil mu svoj dres a so širokým úsmevom si zároveň vypýtal svoj darček.

Natešený fanúšik mu ho s radosťou podal. Spokojní mohli byť obaja, veď priaznivec Realu získal originálny dres svojho obľúbeného hráča a tomu na oplátku stačila bravčová panenka. Tomu sa povie výhodný obchod.

WTF: Real Madrid fan exchanges a tray of pork with Sergio Ramos for his match-worn shirt. ( @colussokukleta)pic.twitter.com/xaLiyMsJiM